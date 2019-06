Een brand die in juni 2008 een deel van Universal Studios in Hollywood in de as legde, heeft volgens New York Times Magazine veel ergere gevolgen te hebben gehad dan aanvankelijk gedacht.

Terwijl Universal tot nu toe volhield dat de brand geen unieke opnames had vernietigd - enkel een pretparkattractie en een video-archief met kopieën waren vernietigd - schrijft The New York Times dinsdag dat er ook 500 000 masters, originele muziekopnames dus, zouden zijn verbrand.

'De grootste ramp in de muziekbusiness', schrijft de krant over het inferno. Ze citeert een vertrouwelijk rapport uit 2009 en schrijft op basis daarvan dat opnames van onder meer Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald en Judy Garland zijn gesneuveld. Ook heel wat werk van John Coltrane zou in de vlammen zijn opgegaan, net als Rock Around the Clock van Bill Haley en At Last van Etta James.

Verder noemt The New York Times onder anderen Ray Charles, B.B. King, Joan Baez, Joni Mitchell, Cat Stevens, Elton John, Eric Clapton, Eagles, Aerosmith, Tom Petty and the Heartbreakers, The Police, Sting, R.E.M., Janet Jackson, Guns N' Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Beck, Eminem, 50 Cent ... als 'slachtoffers'. Daarnaast zouden er ook veel historisch belangrijke opnames van vergeten artiesten uit onder meer de gospel, jazz, soul en country voor altijd verdwenen zijn.

Het vuur brak uit op 1 juni 2008 in de vroege ochtend, nadat onderhoudsmedewerkers gasbranders hadden gebruikt om een dak van een filmset te herstellen. In oktober van dat jaar begon Universal Music Group (UMG) met Project Phoenix, genoemd naar de mythische vogel die uit zijn as herrijst, om duplicaten te vinden van de originele opnames die verloren zijn gegaan. Uiteindelijk zou zo een vijfde van het verloren materiaal zijn gerecupereerd, maar dan wel in een mindere geluidskwaliteit.