Van Angèle tot Christine: Best Kept Secret en Rock Werchter gooien er 63 namen tegenaan

Nadat het eerder al onder anderen Bon Iver en Mac DeMarco aankondigde, loste Best Kept Secret vrijdag in één ademteug 53 artiesten die volgende zomer naar de Beekse Bergen afzakken. Zoals te verwachten viel van het Nederlandse festival, dat vorig jaar al opvallend veel vrouwen programmeerde, bevat de nieuwe lading namen veel oestrogeen.

Mag u alvast noteren: Christine and the Queens, Carly Rae Jepsen, Charlotte Gainsbourg, Kate Tempest, Princess Nokia, Julia Holter en Julien Baker. Ook DJ Koze, Fat White Family en Shame zijn toegevoegd aan de affiche, net als Borokov Borokov en Shht, zowat de twee mafste Belgische bands van het moment.

De 53 nieuwe namen op een rij Christine and the Queens - Carly Rae Jepsen - Charlotte Gainsbourg - DJ Koze - Guided By Voices - Liz Phair - Primal Scream - Stereolab - Aldous Harding - Big Thief - Fat White Family - Indian Askin - John Grant - Julia Holter - Julien Baker - Kate Tempest - Lizzo - Princess Nokia - Shame - Stephen Malkmus & The Jicks - Yves Tumor (live band) - BCUC - Blossoms - Borokov Borokov - Broeder Dieleman - Caroline Rose - Cate Le Bon - Catnapp - Cautious Clay - Crack Cloud - DRKNGHTS COLLECTIVE - Efrim Manuel Menuck - Ex Hex - Faye Webster - Feng Suave - Giant Swan - Hop Along - Jambinai - Kelman Duran - LSDXOXO - Lucy Dacus - Mildlife - Miya Folick - Phosphorescent - Priests - Psychedelic Porn Crumpets - Rizan Said - Romperayo - Ron Gallo - SHHT - Snail Mail - The Beths - Viagra Boys

Tegelijk met hun Nederlandse collega's losten ook de organisatoren van Rock Werchter, een dag nadat ze de komst van Bastille aankondigden, een lijstje namen. Net als Best Kept Secret kondigen zij Charlotte Gainsbourg aan, naast de veteranen van New Order en de indielievelingen van Khruangbin.

Belgische trots Angèle mag na haar uitstekende set van vorig jaar opnieuw opdraven. Hetzelfde geldt voor Damon Albarn, die vorig jaar de main stage platspeelde met Gorillaz en nu met The Good, The Bad and the Queen naar Werchter komt. Elbow, nog zo'n vaste klant op de grote Belgische festivals, tekent ook present, net als Brockhampton, Janelle Monáe, Mac DeMarco en Suicideboys.

De line-up van Rock Werchter tot nu toe

27 juni: Pink, Bastille, Paul Kalkbrenner, Vance Joy, Bang Bang Romeo, Elbow, Bastille, Charlotte Gainsbourg, Brockhampton

28 juni: Tool, The Cure, Bring Me The Horizon, Kylie Minogue, Years & Years, Weezer, The 1975, Jungle, Nothing But Thieves, Tom Misch, Kurt Vile & The Violators, Janelle Monáe, Khruangbin,

29 juni: Mumford & Sons, Florence + the Machine, Macklemore, The Blaze, Two Door Cinema Club, Miles Kane, Clean Bandit; The Good, The Bad and the Queen; Angèle

30 juni: Muse, Underworld, Yungblud, New Order, Mac DeMarco, Suicideboys

Alle info over Rock Werchter vindt u hier.

Alle info over Best Kept Secret vindt u hier.