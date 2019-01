Van Adigéry tot Zwangere Guy: We Are Open voegt 17 artiesten toe aan de affiche

Maar liefst zeventien nieuwe namen voegde de Antwerpse concertzaal Trix vrijdag toe aan de affiche van We Are Open, dat voor de elfde keer een dwarsdoorsnede aanbiedt van alles wat fris, muzikaal en Belgisch is.

Zo komen op vrijdag 8 februari, een dag die in het teken staat van hiphop en elektronica, Zwangere Guy, Charlotte Adigéry en Beraadgeslagen naar 't Stad, samen met MDC III, het voodoovehikel van Nordmann-saxofonist Mattias De Craene; de Brusselse mengelmoespoppers van Bombataz, de al even hoofdstedelijke woestijnkrautrockband Phoenician Drive en Blackwave-zanger Willem Ardui.

De dag erna zijn de gitaren aan zet, van americanasextet The Calicos tot de Brakelse beukers van Every Stranger Looks Like You. Komen nog pronken met hun zessnarige schatjes: Ian Clement, Almighty Mighty, Jaguar Jaguar, Marble Sounds, Marc Mélia, Psycho 44, St. Grandson en Vito.

De hele line-up, waar onder anderen Blu Samu, Crayon Sun, Sons en Glints op prijken, staat op de website van Trix.