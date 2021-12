Het tragische popicoon herwon haar vrijheid. Toch?

Begin deze maand, op 2 december, rondde Britney Spears de kaap van de veertig. Voor het eerst in dertien jaar kon ze haar verjaardag ook als een vrije vrouw vieren. Even voordien had een rechter namelijk een einde gemaakt aan de curatele die haar vader sinds 2008 zeggenschap gaf over elk aspect van haar persoonlijke en professionele leven. De documentaire Framing Britney Spears van The New York Times zorgde begin dit jaar duidelijk ook voor een kentering in de perceptie van de zangeres en voor een groter besef van hoe wreed zij jarenlang door pers en publiek bejegend werd. Maar Britney is nu vrij, ballonnen en confetti!

Het mediacircus dat destijds mee verantwoordelijk was voor Spears' meltdown gooit het tegenwoordig dan wel over een andere boeg maar het draait opnieuw op volle toeren. In de laatste week van september verschenen maar liefst drie documentaires over haar curatele, Controlling Britney Spears (de follow-up van Framing), Britney vs Spears (Netflix) en Toxic: Britney Spears' Battle for Freedom (CNN). In mei was er ook al The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship op de BBC.

Wat ze allemaal gemeen hebben: Spears zelf was er niet mee gediend. 'Hypocriet', schreef ze op Instagram over de werkstukken van de BBC en The New York Times. 'Ze bekritiseren de media en doen vervolgens hetzelfde?????' En verder: 'Waarom al die focus op de negatiefste en meest traumatiserende tijd van mijn leven, van zo lang geleden?'

Spears is in de media van aangeschoten wild naar gewond dier gegaan. Verschil in perceptie, same thing. Is de massale, in veel gevallen misplaatste compassie die haar tegenwoordig te beurt valt niet ook een nauwelijks verholen voortzetting van de klopjacht van weleer? In haar recente boek Being Britney noemt cultuurhistorica Jennifer Otter Bickerdike Spears een modern icoon, een canvas waarop wij, het publiek, kunnen projecteren wat we maar willen. Maar wie anno 2021 een Britney-boek vult met anekdotes, schandaaltjes en analyses bewijst vooral één ding: de geld- en aandachtsmachine Britney Spears functioneert nog steeds naar behoren. De brokstukken van haar onbenijdwaardige leven worden andermaal gewoon herschikt, als entertainment. In januari verschijnt trouwens al een nieuw boek, deels over haar persoon. Zus Jamie Lynn Spears kroop in de pen voor 'intieme memoires'. Titel: Things I Should Have Said.

Britney mag dan 'vrij' zijn, ze is niet verlost.

