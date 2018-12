Ultratop maakt uitzondering voor 'Leef' van André Hazes jr.

De Nederlandse zanger André Hazes jr. lijkt de hype rond zijn nummer Leef steeds beter te gaan verzilveren. Nadat hij maandag voor de eerste keer in zijn carrière op één stond in de Belgische iTunes Top 100, komt hij vandaag nieuw binnen op de zesde plaats in de Ultratop.

Om Hazes een plek in de lijst te gunnen met een nummer dat al in 2015 uitkwam, brak de Ultratop met haar eigen regels. 'Nummers die twee jaar oud of ouder zijn, worden normaal gesproken uit de gewone singleslijst geweerd', zegt Sam Jaspers, hoofd van Ultratop. 'Anders zou de Ultratop elk jaar in december vol kerstklassiekers staan. Die krijgen nu een plaatsje in een speciale back catalogue-lijst, en uiteraard staat Mariah Carey daar dezer dagen op één.'

Maar Leef is geen All I Want for Christmas is You. Dat laatste nummer kennen we al sinds de release in 1994 en krijgt gewoon elk jaar een opstoot, terwijl Leef de eerste twee jaar een sluimerend bestaan leidde op après-skifuiven en studentenfeestjes.

Levensles en polonaiserefrein

Het brede publiek kreeg pas eind september interesse in het nummer, toen de negenjarige Kylan Van den Berghe, inclusief strikje en Hazeshoed, het liedje coverde in de auditierondes van The Voice Kids. Kylans optreden volgde amper vier dagen nadat de echte André Hazes jr. was opgedoken in Gert Late Night. De combinatie van beide tv-momenten katapulteerde Leef de week erop naar de koppositie in de back catalogue-lijst.

Dat Hazes de sprong kon maken naar de reguliere lijst, is te danken aan De Warmste Week, waar de combinatie van een ode aan de levenslust en een solide polonaiserefrein meer dan één snaar raakte. Bovendien mocht de kleine Kylan er zijn versie van Leef nog eens brengen, een optreden dat achteraf druk werd gedeeld op sociale media. Uiteindelijk werd Leef het tweede vaakst aangevraagde liedje van De Warmste Week, na George Ezra's Shotgun.

Sam Jaspers kan maar één liedje bedenken waarvoor de Ultratop ooit nog zo'n uitzondering maakte: Somewhere Over The Rainbow in de intieme ukeleleversie van de Hawaiiaanse zanger Israel Kamakawiwo'ole, dat in 2011, achttien jaar nadat het was uitgebracht, uit het niets de Ultratop bestormde. 'Ook toen hebben we het nummer opnieuw een kans gegeven, omdat de Belgen het toen pas echt ontdekten', zegt Jaspers.