Een kleine groep ultrakatholieken heeft maandagavond actiegevoerd voor de Sint-Dominicuskerk in Brussel, waar de Zweedse artieste Anna von Hausswolff een concert zou geven. De dominicanengemeenschap had eerder al haatmails en bedreigingen ontvangen uit ultrakatholieke hoek.

De politie vroeg de actievoerders, die met een veertigtal waren, om op het voetpad te blijven voor de kerk, zodat concertgangers het gebouw binnen konden. Haar orgelconcert ging uiteindelijk om 19 uur van start.

De Zweedse zangeres Anna von Hausswolff had in een van haar songs, Pills, gezongen dat ze de liefde had bedreven met de duivel, een metafoor voor het gebruik van harddrugs. Maar de ultrakatholieken hebben dat zo niet begrepen en beschouwen haar muziek als satanistisch. De artieste zelf ontkent dat ten zeerste. De Botanique, die het evenement organiseert, zegt dat het bewuste nummers maandagavond zelfs niet op het programma staat, want het concert in Brussel is volledig instrumentaal.

De ultrakatholieken in Brussel volgen het voorbeeld van Franse geestesgenoten die vorige dinsdag in de stad Nantes protesteerden tegen een concert van Anna von Hausswolff. Ze zou er hetzelfde orgelconcert opvoeren als nu maandag. De katholieken verhinderden concertgangers om binnen te gaan. Het volgende concert van de artieste, donderdag in Parijs, kon wel doorgaan, maar moest verhuizen naar een geheime locatie.

