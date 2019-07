De organisatoren van ThxVille, een groots opgezet personeelsfeest, laten het festival dit jaar niet doorgaan 'in het belang van de kwaliteit'. Vrijwel tegelijk blijkt ook Sunary, een techno- en housefestival op de citadel van Diest, te zijn afgelast.

Thxville, dat zich profileert als het Tomorrowland onder de personeelsfeesten, gaat dit jaar niet door, schrijft Het Laatste Nieuws. Het zestigtal bedrijven dat zich al inschreef voor de driedaagse in september ziet zijn geld voorlopig niet terug. Het gaat allerminst om kleine bedragen, wel om voorschotten van 2.500 tot 5.500 euro. Keukentoestellenfabrikant Smeg betaalde zelfs 8.900 euro. 'Het lijkt erop dat we ons geld kwijt zijn', zegt Gert Fluyt van Smeg. 'De organisatie zegt ons niet te kunnen terugbetalen en belooft een nieuw evenement in 2020.'

Steven Loyaerts van Loyaerts bouwmaterialen betaalde 6.000 euro voorschot. 'Dit krijgt een juridisch staartje.' Ook andere gedupeerde bedrijven hebben advocaten aan het werk gezet.

Het zou de vijfde editie worden van het festival, dat vorig jaar nog 25.000 bezoekers lokte, onder wie ook heel wat kinderen. De organisatoren, vader Yves en zoon Nicolas Lejaeghere, rekenden 'binnen vier à vijf jaar' zelfs op 100.000 man. Nu wordt het festival 'uitgesteld' dixit de organisatie, 'omwille van enkele afzeggingen van bedrijven, buiten onze wil om.'

Het bedrijf achter het festival zit volgens Het Laatste Nieuws in slechte papieren. Het faillissement lag op tafel maar werd afgewend en meerdere werknemers verlieten het bedrijf. De achterliggende bvba veranderde de voorbije maanden ook van naam en adres.

De Schorre bevestigt dat het event werd geannuleerd en zegt 'dat het in 2020 zeker niet hier zal doorgaan.'

Ongepast en tendentieus

Dit weekend raakte ook bekend dat Sunary Festival niet doorgaat. Het house- en technofestival op de citadel van Diest zou op 24 augustus onder anderen Jan Vervloet, Bountyhunter, Pat Krimson en Niels Feijen en Partyshakerz verwelkomen, maar is nu gecanceld, staat op de Facebookpagina te lezen. In hetzelfde bericht belooft de organisatie om de ticketkopers te vergoeden.

Twee festivals die er op korte tijd de brui aan geven, het doet denken aan Vestiville, het urbanfestival in Lommel dat begin juli op het laatste nippertje werd afgelast, terwijl er al bezoekers aan de ingang stonden. Die vergelijking doet de organisatie van Thxville alvast af als 'ongepast en tendentieus'. 'Al onze klanten werden proactief ingelicht en behouden overeenkomstig de algemene voorwaarden hun rechten.'