Niet één, maar twee producenten willen een documentaire maken over het leven van 6ix9ine. De controversiële rapper zit in de gevangenis en wordt beschuldigd van onder meer bendevorming.

Wordt de Amerikaanse shockrapper 6ix9ine het Fyre Festival van 2020? Zoals het mislukte festival vorig jaar twee documentaires kreeg die zowat tegelijkertijd uitkwamen, zo zijn er nu ook twee verschillende plannen om het leven van 6ix9ine in beelden te gieten.

Het was 50 Cent die het eerst zijn idee voorstelde. De rapper plant een reeks met documentaires van een uur over beroemdheden, A Moment in Time, en wil daarin een aflevering opnemen over 6ix9ine. Nu springt ook Showtime op de kar. De producent noemt 6ix9ine, geboren als Daniel Hernandez, 'het getatoeëerde gezicht van Generatie Z'. Dat mag dan een beetje wollig zijn, de werktitel van de docu, Supervillain, is dat niet. Hernandez mag dan wel de streams met de miljoenen binnenrijven, hij komt nog altijd veel vaker in het nieuws met zijn strafblad dan met zijn muziek.

Sinds november vorig jaar zit 6ix9ine zit in de gevangenis op beschuldiging van onder meer bendevorming - hij is lid van de beruchte Nine Trey Bloods - en verboden wapenbezit. Tijdens het procent, dat startte in september, praatte hij meerdere voormalige bendemakkers aan de galg. Ook rappers Jim Jones en Nicki Minaj noemde hij als leden van Nine Trey Bloods, maar die ontkennen alles.

Daarnaast beweert 6ix9ine dat zijn enige taak in de bende was om muziek te maken en geld te verdienen, in ruil zou de rest hem beschermen. De kans dat ze zich tegen hem zullen keren, bestaat zeker. Volgens TMZ overweegt de rapper om zich niet te laten beschermen door de politie als spijtoptant, maar zelf bodyguards in te huren en verder te gaan met zijn muziekcarrière.

In elk geval legt zijn stilaan ellenlange strafblad - hij kreeg eerder al een voorwaardelijke straf voor de aanranding van een minderjarige - hem geen windeieren: hij tekende pas nog een platendeal van 13 miljoen dollar vanuit de gevangenis.