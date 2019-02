Tundra maakt dansbare dertigerspop met een knipoog naar Róisín Murphy

Nu pas? In je voorstellingsfilmpje voor De Nieuwe Lichting, twee jaar geleden, zei je nochtans al: 'Alle nummers zijn klaar.'

Charlotte Caluwaerts: Dat was ook zo. Dacht ik. (glimlacht) Zo'n twintig songs had ik. Met een deel daarvan zijn we ook beginnen op te treden, maar gaandeweg voelde ik dat sommige nummers me inhoudelijk en muzikaal niet meer zo lekker lagen. Ik was ze blijkbaar ontgroeid.

Blij dus dat je na De Nieuwe Lichting niet meteen iets hebt proberen te forceren?

Caluwaerts: Zeker en vast. Je moet met je muziek niet alleen zelf blij zijn, je moet er ook zelf blij mee blijven! De symbiose die ik wilde maken tussen een vrij klassieke, zeg maar analoge manier van songschrijven - aan de piano of op gitaar, zoals ik altijd doe - en een elektronisch popgeluid had gewoon nog wat tijd nodig.

Delen Ik had een aanknopingspunt nodig voor wat ik wilde doen. Dat is Róisín Murphy geworden.

Ik moet bij je ep regelmatig aan Róisín Murphy denken.

Caluwaerts: Ik ben zelf ook bij Róisín Murphy uitgekomen toen ik een ijkpunt zocht. Want elektronische pop maken, oké, maar ik ben wel al 31 jaar, weet je?

Rijp voor het bejaardentehuis!

Caluwaerts: Je lacht, maar de volgende generatie is intussen ook al bezig, hè! Ik had een aanknopingspunt nodig. Donna Summer als voorbeeld nemen, dat zou ongehoord zijn. Ik ben bovendien niet zwart, kom niet uit de seventies en ben geen disco queen. Ook andere sterke muziekvrouwen naar wie ik opkijk, zoals Dolly Parton of Debbie Harry, zijn personen uit het verleden. Op een dag had ik het: Róisín Murphy! Ze is nog ouder dan ik, doet helemaal haar eigen ding en doet dat goed. Eenendertig zijn en dansbare pop maken, het kan perfect! (lacht)

Intussen is het aantal Nieuwe Lichting-finalisten bij jullie thuis verdubbeld: Billie, de dochter van je echtgenoot Reinhard Vanbergen, zit dit jaar in de finale. 'Mijn papa helpt mij vree veel bij mijn nummers', zegt ze in haar Stubru-filmpje. En haar stiefmama?

Caluwaert: Ik heb haar al zangles gegeven en coach haar zoveel mogelijk in verband met alles wat er nog bij komt kijken. Muziek zelf is iets natuurlijks voor Billie. In dit huis word je daar ook dag en nacht in ondergedompeld. Of ik geen tikkeltje jaloers ben? Had gekund, maar eerlijk waar niet! (lacht)