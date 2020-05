Twintig jaar geleden liet Britney Spears het album Oops!... I Did It Again op de wereld los. Megafan Tsar B hees zich voor de gelegenheid in het iconische latexpak en maakte op YouTube een quarantainecover van de titelsong.

Justine Bourgeus (Tsar B): Onlangs kwam ik online dat rode latexpak tegen. Ik was er meteen verliefd op, maar het was uitverkocht, dus heb ik drie uur lang het internet afgeschuimd op zoek naar een fatsoenlijk exemplaar. De meeste latexpakken zijn namelijk vrij kinky, met een rits aan je kruis. (lacht) Dat pak, de quarantaine en de verjaardag van Oops!... I Did It Again: ik moest wel een cover maken. Is dat ook je favoriete Britney-nummer?Bourgeus: Nee, dat is I'm a Slave 4 U. Ongelofelijk sexy nummer. Die percussie in combinatie met zware beats: dat is zeker iets dat ik van Britney heb geleerd. (enthousiast) En dan de manier waarop ze haar stem gebruikt: megageil. Misschien dat ik dat nummer ooit cover, maar voorlopig blijf ik er af. Het is té goed. Dan draai ik het liever in mijn dj-sets. Je was amper zes toen Oops!... verscheen.Bourgeus: Ik heb die release niet zo bewust meegemaakt, maar iedereen kende het titelnummer en die iconische videoclip. Als kind was ik meer into klassieke muziek en zette ik me wat af tegen zulke popsterren. Pas later begon ik de schoonheid in te zien van die ninetieskitsch. Wat maakt Britney Spears zo iconisch?Bourgeus: In feite ben ik een grotere fan van haarzelf dan van haar muziek. Ze doet me soms wat denken aan een stripfiguur. Heb je haar Instagrampagina al eens bekeken? Onlangs vertelde ze dat ze haar fitness per ongeluk in brand had gestoken. Heel random. Ze roept veel affectie op, maar de grens tussen lachen en uitlachen is soms dun. We didn't leave Britney alone, hè. Krijgt het latexpak een vaste plek in je kleerkast?Bourgeus: Zeker. Tijdens mijn quarantaine hou ik af en toe een Britney-dag. (denkt na) Misschien moet ik een soort tributeconcert organiseren via Skype. Bij deze: ik factureer duizend euro voor twee minuten - ik moet ook mijn rekeningen betalen.