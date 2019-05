Trixie Whitley in de AB: rennen tussen perspectieven en instrumenten

3 star star star star star

Milena Maenhaut Medewerker Knack Focus

'No cure for curiosity', liet Trixie Whitley projecteren voor het begin van haar concert in de AB. De lyric uit Touch functioneerde als het ware als een disclaimer: live is de zangeres zo onvoorspelbaar als de gemiddelde regeringsonderhandeling in België.

Trixie Whitley