Deze zomer worden er 600.000 bezoekers verwacht op het domein De Schorre in Boom voor het festival Tomorrowland. De organisatie meldt zaterdag dat alle tickets de deur uit zijn. De verkoop was vorige week zaterdag gestart.

Deze editie van Tomorrowland, na twee zomers van corona, wordt gespreid over drie weekends: van 15 tot 17 juli, van 22 tot 24 juli en van 29 tot 31 juli. Het thema van deze 16de editie van het populaire dancefestival blijft "The Reflection of Love", net zoals dat het geval had moeten zijn voor het oorspronkelijk in 2020 geplande maar door de coronacrisis tot twee keer toe geannuleerde festival.

Meer dan 700 artiesten treden er op, verspreid over 14 podia. Tomorrowland belooft zoals steeds het kruim van de elektronische muziekwereld naar De Schorre te lokken, omgeven door sprookjesachtige decors. (Belga)

