Dancefestival Tomorrowland beschikt voortaan over een eigen platenlabel, Tomorrowland Music. De festivalorganisatie sloot ook meteen een deal met Universal Music Germany (UMG) om alle releases van het label wereldwijd te verdelen via een netwerk binnen UMG.

Eerder lanceerde Tomorrowland ook al een eigen modelabel (TML by Tomorrowland) en een radiostation (One World Radio). Het festival zelf werd in 2020 en 2021 geannuleerd vanwege de coronacrisis, maar de organisatie erachter wil er in afwachting van een volgende editie alles aan doen om de typische Tomorrowland-muziek en -stijl tot bij het publiek thuis te brengen. Een eigen platenlabel is een volgende stap binnen die filosofie.

'Ik ben erg trots op hoe veerkrachtig ons team is geweest om nieuwe manieren te vinden om Tomorrowland te laten leven in de nieuwe wereld van de afgelopen periode', zegt CEO Michiel Beers. 'We hebben de extra tijd gebruikt om te focussen op projecten die al lang op ons lijstje stonden. Een daarvan was zeker de lancering van ons eigen platenlabel, Tomorrowland Music.'

Op het platenlabel zal uiteraard vooral plaats zijn voor artiesten die met Tomorrowland worden geassocieerd. De eerste release wordt alvast 'You Got The Love', een nummer van Never Sleeps, wat dan weer een nieuw project is van Afrojack en Chico Rose. Het nummer zal vanaf vrijdag wereldwijd beschikbaar zijn via allerlei platformen.

'In de afgelopen 15 jaar heeft Tomorrowland een reputatie opgebouwd als één van 's werelds meest toonaangevende festivals en muziekmerken door consequent de relatie met muziekfans uit te breiden en te ontwikkelen', zegt Frank Briegmann van Universal Music. 'We kijken uit naar een zeer succesvolle samenwerking en naar het verder verbeteren van ons vermogen om partners, labels en artiesten te voorzien van nieuwe en innovatieve manieren om wereldwijd succes te behalen.'

