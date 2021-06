De organisatie van Tomorrowland wil geen juridische strijd aangaan om het festival alsnog te kunnen organiseren deze zomer en kiest daarom voor uitstel naar 2022. 'We respecteren het burgervaderschap van de burgemeesters, maar ook onze buren uit de gemeentes Boom en Rumst', aldus de festivalorganisatie.

Tomorrowland blijft er naar eigen zeggen van overtuigd dat een editie tijdens een dubbelweekend eind augustus, begin september in alle veiligheid had kunnen doorgaan. 'We zijn niet over één nacht ijs gegaan toen we onze vergunning hebben aangevraagd met onderbouwde dossiers', klinkt het. 'Overheden, experten in verschillende domeinen, een eigen covid-team en alle mogelijke instanties werden in de voorbije maanden gecontacteerd, opgericht en uitvoerig gesproken.'

De beslissing van de burgemeesters van Boom en Rumst om de vergunning te weigeren was dan ook 'een donderslag bij heldere hemel', klinkt het, maar ze zal niet worden aangevochten. 'Gezien onze lange samenwerking met de gemeentes willen we er geen juridische veldslag van maken', zegt de festivalorganisatie.

Financiële klap

Het festival wordt nu voor het tweede jaar op rij geannuleerd, een volgende editie komt er pas in 2022. 'Het is bikkelhard om voor de vierde keer een festival te schrappen en opnieuw alle gepassioneerde mensen die dag en nacht aan het festival werken wederom een jaar teleur te stellen', verwijst Tomorrowland naar het ook al twee keer op rij schrappen van de wintereditie van het festival in de Franse Alpen.

'Het is een enorme financiële klap voor ons als organisatie om een tweede jaar op rij de jaaromzet bijna volledig te verliezen; maar ook voor de betrokken leveranciers, freelancers, artiesten en verenigingen die steeds gepassioneerd aan Tomorrowland meewerken. Daarenboven is dit opnieuw een opdoffer voor de reis- en hotelsector in België.'

Reacties burgemeesters van Boom en Rumst

Burgemeesters Jeroen Baert en Jurgen Callaerts (beiden N-VA) van respectievelijk Boom en Rumst reageren woensdagavond 'met veel begrip' op de beslissing van Tomorrowland om het festival dit jaar niet te organiseren en voor uitstel naar 2022 te kiezen. 'Zoals zij ons burgervaderschap respecteren en vooral de inwoners uit onze gemeenten, respecteren wij ook hun beslissing die volgens ons nog altijd de enige juiste en meest verstandige is in deze omstandigheden', zeggen ze.

Baert en Callaerts beslisten vorige week om geen vergunning toe te kennen aan Tomorrowland om een dubbelweekend te organiseren eind augustus en begin september. Ze stelden onder meer dat de wettelijke basis nog ontbrak, dat de politie het controleren van de coronacertificaten niet zag zitten en vooral dat de epidemiologische situatie een grootschalig zomerfestival nog te risicovol zou maken.

Ook na overleg met de Vlaamse ministers Jambon en Somers en federaal minister Verlinden bleven de burgemeesters bij hun standpunt. 'We betreuren dat de omstandigheden niet beter of anders zijn en hopen dat de organisatie en hun medewerkers deze zware tegenslag toch kunnen verwerken', zeggen de burgemeesters nog in een reactie. 'En eerlijk gezegd is door deze beslissing ons respect voor de organisatie alleen maar groter geworden, ondanks de moeilijke overlegmomenten van de laatste weken. Laat ons daarom samen uitkijken naar 2022 en The Reflection of Love volgend jaar ten volle beleven, opnieuw in Boom en Rumst.'

