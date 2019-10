Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Knack Focus-redacteur Jonas Boel woonde een lezing van historicus Rutger Bregman bij, en zijn gedachten dwaalden af naar hiphop, 'de meest controversiële kunst- en taalvorm van de voorbije drie decennia, die de dunne lijn tussen feiten en fictie bewandelt.'

Woensdag zat ik samen met dik duizend anderen in een Gentse aula om Rutger Bregman te zien en horen spreken over zijn nieuwste boek, De meeste mensen deugen. Daarin onderbouwt de Nederlandse historicus en sociaal bewogen activist met wetenschappelijk onderzoek en statistieken zijn stelling dat - ruwweg geschetst - ons negatief, cynisch mensbeeld gestuurd wordt door media en politici, die respectievelijk uitzonderingen vergroten en wantrouwen installeren, en dat de homo sapiens inherent eerder goed dan slecht is.

