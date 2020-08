Zelfs Elton John wou de plaat van Tiktok-zangeres Benee kopen, nog voor ze er een had.

Aka: Stella Rose Bennett

...

In het lang: 'I'm a lonely bitch', zingt Benee met de nodige zelfspot in Supalonely. Geen wonder dat het nummer (waarop trouwens ook bedroompopper Gus Dapperton even te horen is) uitgroeide tot het favoriete 'quarantine anthem' van het internet. Eigenlijk is Supalonely, dat al in november vorig jaar verscheen, een verrassend vrolijke break-upsong die de draak steekt met de sad girl-trope. De voorbije maanden begon het nummer evenwel een tweede leven te leiden. Miljoenen tiktokkers deden de bijbehorende dancechallenge, de Spotify-teller staat intussen op bijna vierhonderd miljoen streams en uiteindelijk gingen ook de radiozenders overstag. Het lijkt alsof Benee vanuit het niets komt, maar in Nieuw-Zeeland is ze al enkele jaren een ster. Nadat ze als tiener covers op SoundCloud was beginnen te delen, werd ze ontdekt door producer Josh Fountain, met wie ze in 2018 de single Soaked maakte en haar thuisland veroverde. Een jaar later tekende ze bij majorlabel Republic Records en bracht ze de ep's Fire on Marzz en Stella & Steve uit. Dankzij Supalonely ligt nu ook de rest van de wereld aan de voeten van Benee en haar charmante, speelse indiepop. Twee weken geleden heeft ze met Snail een échte quarantaineschijf uitgebracht, geïnspireerd door de fascinatie voor slakken die ze tijdens de lockdown ontwikkelde. Benieuwd welke danspasjes tiktokkers daarbij zullen verzinnen. Een willekeurige quote: 'Elton John wilde mijn plaat kopen, terwijl ik er op dat moment niet eens een had. Ik dacht: dude, what the hell, we moeten nu platen maken!'