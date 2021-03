Nog nooit gehoord van Tate McRae? Deze Canadese popster en danser mag nochtans niet aan uw aandacht ontsnappen.

Leeftijd: 17 Locatie: Canada Instagram: @tatemcrae In het kort: Popster. Danser. (Niet) te jong om verdrietig te zijn. In het lang: Nog voor ze één nummer uit had, stond Tate McRae al op het podium met Justin Bieber. Als danser weliswaar. De Canadese stoomde zich al sinds haar zesde klaar om professioneel danser te worden. Dat leek ook aardig te lukken. In 2016 alleen al haalde de toen dertienjarige McCrae brons in de finale van So You Think You Can Dance, was ze twee keer te gast in The Ellen DeGeneres Show, trad ze op tijdens de Teen Choice Awards en danste ze eenmalig mee met Bieber. Ondertussen onderhield ze ook nog een bescheiden YouTube-kanaal om haar choreografieën en vlogs op te delen. Op een dag besloot McRae een filmpje met de titel 'I wrote a song' te uploaden, dat intussen 35 miljoen views heeft. Enkele covers en eigen songs later trok ze de aandacht van platenbonzen en tekende ze een contract bij RCA Records. Haar eerste release bij het label was Tear Myself Apart, waaraan Billie Eilish en Finneas meeschreven. Vorig jaar verscheen dan haar debuut-ep All the Things I Never Said, maar haar grote doorbraak kwam er met de popballad You Broke Me First, die uitgroeide tot een radiohit, meer dan vijfhonderd miljoen keer werd gestreamd op Spotify, honderdduizenden TikTok-filmpjes van een soundtrack voorzag en McRae een plek in Forbes' 30 under 30-lijst opleverde. Deze week volgt de ep Too Young to Be Sad, die in tegenstelling tot de titel doet vermoeden nog meer droevige liedjes over liefdesverdriet en teenage angst huisvest. Intussen heeft Tate McRae haar eigen achtergronddansers. Een willekeurige quote: 'Ik raak veel sneller gestrest door dagdagelijkse dingen dan door muziek. Mijn auto bijtanken stresseert me enorm, maar op tournee gaan of een nieuw nummer uitbrengen? Geen probleem.' In concert: op 21/9 in Trix, Antwerpen.