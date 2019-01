Tidal opnieuw beschuldigd van gesjoemel met streamingcijfers

Hebben Life of Pablo en Lemonade, twee succesalbums van respectievelijk Kanye West en Beyoncé, een pak minder streams binnengerijfd dan verwacht? Met die vraag houdt de Noorse Autoriteit voor het Onderzoek naar Economische en Milieumisdrijven (Økokrim) zich sinds kort bezig.

Het onderzoek komt er na een klacht van minstens één Noorse belangenorganisatie die zegt dat Tidal haar artiesten te weinig heeft betaald. Volgens een woordvoerder van Tidal, geciteerd door internationale persagentschappen, houdt het bedrijf contact met de Økokrim en staat het op dit moment niet onder verdenking.

Er hangt al langer een zweem van gesjoemel rond Tidal, de streamingdienst die rapper Jay-Z in 2015 kocht en waarvan ook 23 andere wereldsterren, van Beyoncé tot Daft Punk, eigenaren zijn. Twee jaar geleden schreef de Noorse krant Dagens Naeringsliv al dat Tidal in maart 2016 maar 850 000 betalende abonnees zou hebben gehad, terwijl het bedrijf zelf sprak over 3 miljoen.

In mei vorig jaar beschuldigde de krant Tidal opnieuw van gesjoemel. De claim van het bedrijf, dat Life of Pablo in de eerste tien dagen na zijn release 250 miljoen keer werd gestreamd, zou betekenen dat alle abonnees de plaat in die periode acht keer per dag hebben afgespeeld. Ook voor Lemonade doken bijna ongeloofwaardig hoge statistieken op. Op basis van die, mogelijk opgeblazen, cijfers zou Tidal Kanye West en Beyoncé te veel auteursrechten hebben betaald, ten nadele van andere, kleinere artiesten op de streamingdienst.