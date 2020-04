Drie jaar na zijn magnum opus Drunk is Thundercat terug met een nieuw album én een nieuwe, nuchtere visie. 'Ik kijk de realiteit nu recht in de ogen.'

'I'm stuck between the cat and the toilet.' Zo beantwoordt Stephen Bruner, alias fusion- en funkmaestro Thundercat, de vraag hoe het met hem gaat in deze coronatijden. We bellen hem op in zijn thuisstad Los Angeles, die op dat moment de hoogste besmettingsgraad van Californië optekent. En ja, Thundercat heeft thuis, tussen zijn collectie basgitaren, ook een Felis catus rondlopen. Tron heet zijn besnorde huisdier, naar de sciencefictionfilm met Jeff Bridges. Zijn artiestennaam stamt dan weer van een vroegere obsessie met de in de jaren tachtig populaire animatiereeks ThunderCats. Bruners wereld is een amalgaam van nostalgische, soms obscure popculturele referenties, een voorliefde voor de muzikale constellatie waar gitzwarte funk samenvloeit met satijnen soul en de virtuoze fusionjazz van onder meer Miles Davis en Herbie Hancock én een bloedlijn van muziekprofessionals uit zijn eigen stad.

Aan de zijde van zijn mentor Flying Lotus groeide Thundercat uit tot een veelgevraagd muzikant, producer en curator, onder meer bij Kamasi Washington, Mac Miller en Kendrick Lamar. In 2017 bottelde hij al zijn kunnen samen op zijn derde langspeler Drunk, album van het jaar in dit blad. Ook op het nieuwe It Is What It Is - 'mijn huidige pocketfilosofie' - vliegen de verwijzingen en knipogen je om de oren. Wij vroegen Bruner om een korte handleiding bij het album, aan de hand van vijf termen. Japanse franchise. Sinds de jaren tachtig goed voor een schier oneindige reeks manga's, anime's, games en merchandise. Thundercat refereert eraan in de single Dragonball Durag. 'Ik was een jonge tiener toen ik Dragon Ball ontdekte en was meteen verkocht', herinnert Bruner zich. ' Dragon Ball heeft mijn hele wereld, mijn persoonlijkheid enorm beïnvloed. De reeks stimuleerde niet alleen mijn fantasie, maar was tegelijk een comfortzone en een school. Goku, het hoofdpersonage, was een held aan wie ik me kon spiegelen. en tot vandaag een soort gids die nooit van mijn zijde wijkt.' Nog steeds draagt hij de beeltenis van Goku in een gouden ketting om zijn hals. Deze Japanse fantasiewereld is voor Thundercat even belangrijk en invloedrijk geweest als zijn muzikale idolen. 'Voor mij staan Jaco Pastorius (legendarische jazzbassist, onder meer bij Weather Report, nvdr.) en Dragon Ball op dezelfde hoogte. Manga en anime hadden op mij hetzelfde transcendente effect als muziek of de schone kunsten kunnen hebben. Het is een manier om te ontsnappen in een alternatieve realiteit of om een connectie te maken met gelijkgestemde zielen. Wie compleet niet thuis is in die wereld zal het waarschijnlijk kinderachtig of belachelijk vinden, een volwassen vent die dweept met stripfiguurtjes en fictieve werelden, maar volgens mij zijn muzieknerds écht geen haar beter dan strip- of gamefanaten', lacht hij. 'Ik kan het weten, want ik ben het allemaal.' Multi-instrumentalist uit LA, met name in het elektrojazzduo Knower. Onderwerp van de liefdesverklaring I Love Louis Cole. 'Louis is mijn beste maatje,' legt Bruner uit, 'mijn ultieme vertrouwenspersoon en een monster in de muziek. Mensen noemen mij soms een beest op de bas, maar Louis is een fenomeen op álle instrumenten en een onvermoeibaar werkpaard! He really brightens my day, zoals ik zing in I Love Louis Cole. ' Wanneer we Thundercat vertellen hoe Cole hem vorig jaar in dit blad loofde omdat hij complexe, razendsnelle toonladders mee aanvaardbaar maakte bij een breed publiek, proest hij het uit: 'Hilarisch, want Louis heeft niemand anders, ook mij niet, nodig om te scoren met zijn crazy shit. Hij is zonder twijfel een van de beste, inventiefste muzikanten met wie ik ooit heb gewerkt.' En een fuifnummer, zo kun je toch afleiden uit de tekst van I Love Louis Cole: 'About last night, I don't know how it ended / I can't find my phone and I can't find my shoes.' Uit het leven gegrepen? 'O ja', grinnikt Bruner. 'En ik heb ooit écht kletsen uitgedeeld aan een van zijn vrienden. You know, we work hard and we party hard.'Funkband uit Ohio. Populair in de eighties. Drummer-zanger Steve Arrington doet mee op de track Black Qualls.Behalve met hun debuutsingle Slide, uit 1977, heeft Slave nooit echte hits gehad en ze zijn nooit echt doorgebroken bij het blanke mainstreampubliek, maar voor Thundercat behoren ze tot de groten: ' Hits never define greatness. Ze waren vernieuwers. Je kunt hun invloed zelfs horen in de trapsound die nu alomtegenwoordig is in de hiphop. De manier waarop ze hi-hats gebruikten, hoe ze een groove opbouwden: niemand deed het hen na.' Voor blanke oren heeft funk vaak een foute, wat cheesy bijklank, vindt Bruner. 'De maatschappelijke, de politieke dimensie gaat soms verloren in de dansbare grooves. Nochtans, een zwarte band die Slave heet: je kunt het er moeilijk dikker op leggen. Ik weet dat ik me daar zelf ook schuldig aan maak, maar funk is veel meer dan kleurrijke outfits, gekke bekken trekken en speelse deuntjes. Er zit soms ook pijn en treurnis in die muziek, en dansen kan evengoed een manier zijn om verdriet te verwerken.' De ideale instapplaat van Slave? 'Met Stone Jam uit 1980 of Show Time van een jaar later kun je weinig verkeerd doen. In een track als Watching You kun je zelfs heel goed horen waar ik de mosterd voor een deel gehaald heb.' Stadsdeel van Los Angeles en de thuisbasis van Bruner en veel van zijn collega's en vrienden, zoals de betreurde rapper Mac Miller, waaraan Thundercat refereert in meer dan één nummer op zijn nieuwe album.'In North Hollywood was Mac Miller, een van mijn beste vrienden, jarenlang mijn buurman. Op elk moment van de dag kon hij ineens voor de deur staan, of zelfs achter me in mijn keuken', lacht Bruner. 'Ready or not, here comes the Mac!'Het plotse overlijden van Miller, eind 2018, hakte er stevig in bij Bruner, die voor zijn nieuwe plaat onder meer Fair Chance schreef te zijner gedachtenis. 'Ik was betrokken bij al zijn albums. We zouden samen op tournee vertrekken ter promotie van zijn nieuwste plaat, Swimming (2018). En toen... (zucht) Je weet wel.' It Is What It Is is al het tweede album van Thundercat dat tot stand kwam in de schaduw van Magere Hein: Apocalyps (2013) verscheen in de nasleep van het overlijden van pianist Austin Peralta, ook een goede vriend. 'De cijfers 22 en 26 in de openingstrack slaan op de leeftijden waarop respectievelijk Austin en Mac gestorven zijn. Gruwelijk jong, verdomme. Zonde. Maar waar ik ook ga of sta, wat er verder ook gebeurt in de tijd die mij hier nog rest, ze zullen net als North Hollywood nooit ver weg zijn.' Kleine, glazen container, doorgaans gebruikt om vloeistoffen te nuttigen, in het geval van Thundercat: grote hoeveelheden alcohol.Thundercats leven is ingrijpend veranderd tijdens het maken van dit album. 'Ik ben niet meer dezelfde persoon als toen ik eraan begon. Zoals je misschien al gemerkt hebt in mijn recente videoclips heb ik behoorlijk wat gewicht verloren, en dat is voornamelijk te danken aan één ding: ik ben anderhalf jaar geleden compleet gestopt met drinken.' Vijftien jaar heeft Bruner geworsteld met alcoholisme. Op zijn vorige album Drunk romantiseerde hij zijn verslaving nog gedeeltelijk, maar de dood van Mac Miller heeft hem finaal de ogen geopend. 'Alcohol heeft nooit invloed gehad op mijn muzikaliteit, maar daarbuiten kon ik moeilijk zonder. Net zoals strips, games en animatie was het een manier om in andere, betere sferen te raken. Dat deel van mijn leven is nu anders. Ik kijk de realiteit - hoe moeilijk of bitterzoet ook - nu recht in de ogen. Het vergt soms wat meer moeite om the bright sides of life te zien zonder de kleurrijke nevels uit de fles. Maar de herinnering aan Mac geeft me kracht en ik geloof er steeds meer in. Zelfs nu, terwijl er zo veel mensen op sterven liggen of gestorven zijn door dat verrekte virus. Een simpele goeiedag of een vriendelijk gebaar is zoveel waard in tijden als deze. De mensen worden vriendelijker voor elkaar, merk ik nu al . (cynisch) And all it took was everybody dying.' Geschrokken slikt hij zijn eigen woorden meteen weer in: 'Sorry, dude, macht der gewoonte.'