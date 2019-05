Dat het concert Bon Iver weleens prachtig zou kunnen worden en Kraftwerk verplichte leerstof is, hoeven we u niet te vertellen. Maar wat valt er te (her)ontdekken op Best Kept Secret, dat dit weekend weer de Beekse Bergen inpalmt?

Cate Le Bon (Vrijdag, 18.45 uur, FIVE)

Julien Baker, Lucy Dacus, Aldous Harding, Big Thief... voor liefhebbers van zoet en hartig gevooisde vrouwen met een gitaar is Best Kept Secret traditioneel een hoogmis. De meest eclectische van allemaal zou wel eens Cate Le Bon kunnen zijn, die op haar pas verschenen nieuwe plaat Reward andermaal haar best doet om niet in één hokje te belanden. 'Een somberende sensibiliteit veroorzaakt door een gebroken hart, een nachtelijke atmosfeer van dansende theelichtjes, guitige en best warme melodieën', vatte onze man het samen.

Psychedelic Porn Crumpets (Vrijdag, 20.00 uur, FIVE)

Om uw vraag te beantwoorden: wij gingen ook maar op de naam af toen we deze groep aanklikten op Spotify. Een luisterbeurt later bleken deze vier langharige Australiërs dikke forellen te vissen uit dezelfde vijver als hun landgenoten van King Gizzard and the Lizard Wizard, die ze dan ook nog eens bruin bakken op een bedje van eighties-Metallica. Best te combineren met een pakje hipsterfriet.

Kelman Duran (Vrijdag, 21.45 uur, SEVEN)

Met niet meer dan een laptop op het podium - zelfs een muis heeft hij niet nodig - mixt Kelman Duran reggaeton, dancehall en een vleugje ambient tot een hypnotiserend schuurfeestje. Zijn tot in het scrotum zinderende 6 De La Mañana is de enige reden die wij kunnen bedenken om Bon Iver te skippen: randje chirofuif, randje geniaal.

Bbymutha (Vrijdag, 01.00 uur, SEVEN)

Dit jaar mist Best Kept Secret een hiphopklapper zoals Vince Staples en Tyler, The Creator dat in 2018 waren. Wie toch wat rhymes wil meepikken, moet bij Bbymutha zijn, een artieste uit Tennessee die in haar eentje twee tweelingen opvoedt. Hoe ze dat doet, vertelt de supernanny van de hiphop u over heerlijk moerassige trap. Zet dat boek van Peter Adriaenssens al maar op tweedehands.be.

Sports Team (Zaterdag, 13.45 uur, TWO)

In afwachting van de brexit blijft het Verenigd Koninkrijk frisse gitaarbands over het Kanaal mikken. Op de kar, vooral getrokken door Idles en Shame, zit onder meer dit fijne Sports Team. Deze zeskoppige energiebom maakt catchy rammelrock over Ashton Kutcher en hoe banaal Engeland kan zijn. Meer hebben wij niet nodig om de ochtendprut uit onze ogen te krijgen.

Fat White Family (Zaterdag, 17.00 uur, TWO)

Meer kleren om het lijf, minder liedjes over nazi's: tot daar het toekomstplan van Fat White Family. Bijna was de groep er geweest - iets met ruzie en drugs - maar het pas verschenen Serf's Up!, inclusief strijkers en disco-intermezzi, doet vermoeden dat die ellende nu echt wel verleden tijd is. Genoeg redenen dus om uit te kijken naar een dik familiefeestje, dat wellicht toch nog uit de hand zal lopen.

Toro Y Moi (Zaterdag, 00.30 uur, FIVE)

Nog nooit programmeerde Best Kept Secret zoveel fijn volk ná de headliner als dit jaar. Vechten op zaterdagnacht om uw dansbenen: it-producer Sophie, Soulwax-protegés Asa Moto, het dystopische Giant Swan en Toro y Moi. Producer Chaz Bundick waagde zich al aan chillwave, spacepop, pure indierock en alles daartussen, maar bracht dit jaar Outer Peace uit, een album dat zich ophoudt tussen Random Access Memories van Daft Punk en het beste van Frank Ocean en Solange.

Romperayo (Zondag, 13.45 uur, FIVE)

Colombia is het land van de foute bloemsuiker, maar ook de handel in psychedelica beleeft er hoogdagen. Dat maken we althans op uit de muziek van Romperayo, een zootje ongeregeld dat klinkt als drie hipsters die op zolder oude platen van Buena Vista Social Club hebben teruggevonden. Ideaal om de dag in te dansen voor al wie Big Thief in de Botanique heeft gezien en in de Beekse Bergen dus kan missen.

Kate Tempest (Zondag, 19.00 uur, FIVE)

Ook wij hebben The Book of Traps And Lessons, de nieuwe Kate Tempest die binnen twee weken uitkomt, nog niet mogen voorproeven, maar het lijkt erop dat het Londense woordenwonder samen met sterrenproducer Rick Rubin haar meest kwetsbare plaat tot nu toe klaar heeft. Singles Holy Elixir en Firesmoke klinken alvast alsof de poëte haar hart uitstort bij u aan tafel. Spijtig voor Kurt Vile en het eerste kwartier van The Raconteurs, maar dit wordt een Niet Te Missen Momentje.

Lizzo (Zondag, 22.10 uur, FIVE)

Louder, blacker and prouder dan Melissa Jefferson zal u de acts niet vinden in Hilvarenbeek. Check op YouTube hoe ze het publiek van Ellen DeGeneres uit haar hand liet eten met haar hit Juice en u weet waarvoor ze naar Best Kept Secret komt: een sappige popshow waar u zonder gêne uw eerste festivalkilootjes van het seizoen in het rond mag zwieren.

En de Belgen?

Er spelen opvallend veel landgenoten op Best Kept Secret dit jaar, al doen de meeste hun ding op kleine podia en ondankbare uren. Zo kan u op vrijdag lekker link gaan doen met de Gentse cultrockers van Shht (16.15 uur, SEVEN) en u door de beste hiphop van het moment laten gidsen door Studio Brussel-habitué Black Mamba (20.00 uur, FOUR).

Zaterdag mag u uw work-out gerust uitbesteden aan de tribale techno van Charlotte Adigéry (18.00 uur, FOUR). De Brusselse elektrogekte van Borokov Borokov mag de strijd aanbinden met Kraftwerk (21.45 uur, SEVEN), het Gentse producersduo Asa Moto (00.00 uur, FOUR) neemt het op tegen de genadeloze hardcoreveteraan Bountyhunter (00.00 uur, FOUR). Liever gitaren? De Limburgers van Fornet, al even driftig aan de slag met donkere reverb als hun maatjes van Whispering Sons, bedienen u op uw wenken (02.15 uur, CASBAH).

Van Whispering Sons gesproken: Fenne Kuppens en de haren treden de dag erna aan (15.00 uur, FIVE). Vijf uur later wordt de tricolore opgerold door AliA (20.00 uur, FOUR), de Leuvense tiener die vorig jaar voor het eerst op onze radar kwam door de onnavolgbare manier waarop ze zowat alle zwarte muziek die u kan bedenken door elkaar klutst. Trotse Belgen, vamos a la playa!