Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Theegezin.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

Met de auto, Mong en Magda, en Was je altijd zo: de titels van de debuutplaat van Theegezin lezen als een doordeweekse kleinkunstplaat. Niets is minder waar. Het post-ironische Theegezin is meer Stippenlift dan Spinvis. Maar dan met meer gitaren en zonder de tristesse: waar de Nederlandse depriwavepionier Stippenlift erg cynisch kan zijn, houdt de Zomergemse band het gezellig psychedelisch en naïef. Iets zegt ons dat ze niet alleen thee drinken.

Op Theater aan Zee brengt Theegezin onder meer De dame zei, een break-upsong met een hoek af. Inclusief orgeldeuntjes en teksten als 'ze rijdt op haar paard alleen in de woeste woestijn'. Dat kunnen we ons levendig voorstellen aan het strand van Oostende. Luister hier.

Theegezin speelt nog op 31 juli en 1 augustus op Theater aan Zee. Alle info: theateraanzee.be.

