The Strokes is de eerste headliner van Best Kept Secret 2021. De Amerikaanse band sluit op zaterdag 12 juni 2021 het hoofdpodium van het festival af.

The Strokes zouden dit jaar op Best Kept Secret spelen, maar het festival werd geannuleerd omwille van het coronavirus. Nu boekt de organisatie hun grootste headliner van 2020 opnieuw.

De laatste passage van The Strokes in Nederland dateert van 2006, in België trad de band in 2002 voor de eerste en tot nu toe laatste keer op in de Ancienne Belgique. Met een goed onthaalde nieuwe plaat, The New Abnormal, onder de arm, zou de groep rond zanger Julian Casablancas en gitarist Albert Hammond Jr. deze zomer een reeks exclusieve festivalshows in Europa spelen. Daaronder ook Rock Werchter en Best Kept Secret.

Over twee weken zou Best Kept Secret 2020 van start gaan. De organisatie maakt dat weekend de line-up voor 2021 bekend. De tickets gaan dan ook in de verkoop. Alle tickets die aangeschaft waren voor de 2020-editie blijven volgend jaar geldig. Kaarthouders hebben inmiddels een bericht ontvangen over hun ticketopties. (M.M.)

Best Kept Secret 2021 11, 12 en 13 juni 2021. Beekse Bergen, Hilvarenbeek.

