Het wonder is geschied: The Strokes treden deze zomer nog eens op en vergeten onze contreien niet. Zowel Rock Werchter als het Nederlandse festival Best kept Secret ontvangt de Britse rockband als headliner.

Op 3 juli komt de legendarische band naar België. Rock Werchter vindt dit jaar plaats van donderdag 2 tot zondag 5 juli.

Daarvóór treden The Strokes al een eerste keer op in Nederland. Na The National en Massive Attack heeft Best Kept Secret zo zijn derde headliner gelost. De Britse rockband komt op zaterdag 13 juni naar de Beekse Bergen.

Dat is op zich al een half mirakel, want The Strokes treden zelden op en al helemaal niet in Europa. In België speelde de groep tot nu toe één keer, in de AB in 2002. Apart kwamen de Britten wel vaker naar ons land: Julian Casablancas als lid van The Voidz, Albert Hammond jr. als het voorprogramma van Coldplay.

Sinds hun debuut Is This It, vaste klant in lijstjes met beste platen van de laatste jaren en hits als Last Nite en Someday hebben The Strokes een legendarische status. Dat de opvolgers van Is This It heel wat minder lovend zijn onthaald, heeft daar weinig aan veranderd. Over een nieuw album van The Strokes, een opvolger voor Comedown Machine uit 2013, gonst het al lang van de geruchten. In 2016 zei gitarist Nick Valensi al dat ze 'traag maar zeker' aan een nieuwe plaat werkten. Maar nu lijkt het er toch van te gaan komen: tijdens een concert op oudejaarsavond speelde de groep alleszins nog eens een nieuwe song, Ode to the Mets.

Naast de headliners kondigde Best Kept Secret eerder al Fontaines D.C., Black Midi, Belle & Sebastian, Rolling Blackouts Coastal Fever, Metronomy en singer-songwriter Weyes Blood aan. De voorverkoop is al even bezig. Alle info: bestkeptsecret.nl.

