The Raconteurs in het Koninklijk Circus: met een natte vinger in het stopcontact

4 star star star star star

Hun vorige plaat dateert al van elf jaar geleden en de nieuwe moet nog uitkomen. Toch was het Brusselse concert van The Raconteurs, dankzij de populariteit van Jack White, in een oogwenk uitverkocht. Wie erbij was werd getrakteerd op een avondje high voltage rock-'n-roll.

© Yvo Zels