The Prodigy annuleert alle optredens, waaronder Suikerrock, na overlijden van Keith Flint

The Prodigy annuleert 'met onmiddellijke ingang' alle optredens na het overlijden van frontman Keith Flint. Dat heeft de Britse dancegroep op Twitter laten weten.

Following the tragic death of Keith Flint all forthcoming Prodigy shows will be cancelled with immediate effect.

The Prodigy bracht vorig jaar nog een nieuw album uit, No Tourists, en stond voor een uitgebreide zomertournee, met stops op onder meer het Nederlandse festival Lowlands en het Tiense Suikerrock eind juli. De organisatie van dat laatste festival zegt op haar website uiteraard alle begrip te hebben voor deze beslissing en aan alternatieven te werken.

Flint werd maandagmiddag dood aangetroffen in zijn huis. Hij beroofde zichzelf van het leven. Flint fungeerde sinds de oprichting van de band, een van de meest succesvolle dance-groepen in de jaren negentig, als het visuele uithangbord van de groep, herkenbaar aan zijn punkkapsel en piercings. Bekende nummers zijn No Good (Start the Dance), Out of Space, Breathe, Firestarter en Smack My Bitch Up.