In een gesprek over zijn nieuwe band Arabnormal onthult zanger Younes Faltakh dat zijn bekendste groep The Hickey Underworld gesplit is. De Rock Rally-winnaar van 2006 gaf er in de zomer van 2016 de brui aan. 'De sfeer was weg, de fut eruit.'

The Hickey Underworld won Humo's Rock Rally in 2006 ten koste van Black Box Revelation, scoorde een radiohit met Future Words en toerde in het buitenland met Two Gallants en dEUS. Hun drie platen (The Hickey Underworld uit 2009, I'm Under the House, I'm Dying uit 2012 en III uit 2015) werden met superlatieven overladen, hun clips bejubeld door onder meer Kanye West.

Maar in 2016, een jaar nadat supersub Tim Vanhamel de met een ernstige gehoorziekte kampende gitarist Jonas Govaerts (u kent hem ook als regisseur van Welp en Tabula Rasa) was komen vervangen, verdween de rockband helemaal van de radar. Frontman Younes Faltakh vervoegde de sologroep van Bent Van Looy, Tim Vanhamel rehabiliteerde Millionaire, bassist Yorgos Tsakiridis richtte zich op onder meer Bed Rugs en Borokov Borokov en ook drummer Jimmy Wouters stortte zich op een ander project.

Veredeld soloproject

En de wegen van het viertal zullen gescheiden blijven, bevestigt Younes Faltakh aan Knack Focus. 'In de zomer van 2016 is The Hickey Underworld doodgebloed', zegt hij. 'Ik denk dat onze tijd gewoon gekomen was. We hebben drie platen gemaakt waar we fier op kunnen zijn, maar tegen het einde zaten we niet meer helemaal on the same page. De sfeer was weg, de fut eruit. En ook in creatief opzicht was het op. The Hickey was een veredeld soloproject geworden. Einde verhaal.'

'In die zomer van 2016 heb ik het er heel moeilijk mee gehad', aldus nog Faltakh. 'Er waren strubbelingen, maar met die interne keuken heeft niemand zaken. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik aan een volgend hoofdstuk ben begonnen. Nieuwe hoop!'

Vliegendetapijtenrock

Dat volgend hoofdstuk heet Arabnormal, een band die naast frontman Younes Faltakh bestaat uit Das Popper Niek Meul. Live doet de in Zweden residerende Meul niet mee, maar omringt Faltakh zich met de intussen voldoende van zijn gehoorproblemen herstelde bassist Jonas Govaerts, toetsenist Michael Beniest van wijlen Deadsets, gitarist Sjoerd Bruil en drummer Damien Vanderhasselt van Millionaire.

Vanavond kunt u de groep, die een soort 'vliegendetapijtenrock' maakt, voor het eerst aan het werk zien in het voorprogramma van dEUS in de AB. Een eerste single verschijnt deze zomer via PIAS. Wanneer hun debuutalbum volgt, is nog niet bekend.