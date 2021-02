Met zijn indieproject dompelt Alkenaar Joachim Liebens (27) je onder in een bad van nostalgie en psychedelica. De ideale soundtrack voor gebroken zielen.

Klopt het dat The Haunted Youth begon als je bachelorproef? Joachim Liebens: Ik was daarvoor al bezig met het project, maar mijn studie aan de PXL-hogeschool heeft het wel in een stroomversnelling gebracht. Voor mijn bachelorproef ben ik op zoek gegaan naar jeugdherinneringen om inspiratie uit te putten. Muziek werkt voor mij therapeutisch, en ik ben toen wel wat trauma's tegengekomen die ik in mijn songs heb verwerkt. Niet alleen om mijn verhaal kwijt te kunnen, maar ook om de hand uit te steken naar mensen die misschien hetzelfde hebben meegemaakt. Er wordt al genoeg muziek gemaakt over rijk en knap zijn. Ik schrijf liever over mensen die gebroken zijn of uit de boot vallen. Ik ben zelf altijd een buitenbeentje geweest, maar in mijn muziek weet ik dat te omarmen. Je muziek is wel heel persoonlijk, maar live laat je je omringen door een band. Liebens:(knikt) The Haunted Youth is ontstaan in mijn slaapkamer en schrijven en producen doe ik nog steeds liever alleen. Op dat vlak ben ik nogal een controlefreak. In mijn hoofd hoorde ik er wel meteen een liveband bij. Het is fijn om ook eens met andere mensen te experimenteren. In je dankspeech maakte je een shout-out naar N9, dat je ook op je pols getatoeëerd hebt staan. Waarvoor staat dat? Liebens: Voor Nachtegaalstraat 9 in Houthalen, het adres van een goede vriendin. Op haar twintigste is haar moeder overleden en woonde ze helemaal alleen in haar ouderlijk huis. Al snel groeide die plek uit tot een soort toevluchtsoord voor jongeren die in de knoop lagen met zichzelf. In de kelder werden er raves van drie dagen gehouden. (lacht) Heerlijk. Ik had problemen thuis, en ik ging er naartoe om even mezelf te zijn en op adem te komen. Teen Rebel is een ode aan die vriendengroep en aan jong en wild zijn. Je wordt weleens het Vlaamse antwoord op MGMT en Tame Impala genoemd. Kun je daarmee leven? Liebens: Ik heb vroeger veel naar Tame Impala geluisterd, dus die invloed zit er wel in. Ik denk dat onze muziek eenzelfde soort jeugdigheid oproept. Ik gebruik vooral dezelfde instrumenten, waardoor onze klanken onvermijdelijk een beetje in elkaars vaarwater zitten. Nog voor je een eerste single uit had, tekende je al bij Mayway Records. Stijn Meuris en Eppo Janssen zijn fan. En Teen Rebel kreeg complimenten van de gereputeerde Amerikaanse muzieksite Consequence of Sound. Hoe doe je dat? Liebens: Normaal gezien leef ik onder een steen, dus ik schrik zelf ook van alle aandacht. Afgelopen zomer heb ik twee shows gespeeld, waarna iemand me heeft getipt bij Mayway Records. Sindsdien is het ongelofelijk snel gegaan. Wat hoop je nog te bereiken? Liebens: Ik droom ervan om op een groot festival te spelen, met veel zwetende mensen die dicht bij elkaar staan. Dan zal ik sowieso een traantje wegpinken. In afwachting werk ik aan vier nieuwe singles, zodat ik zo veel mogelijk muziek op de wereld kan loslaten. De opvolger van Teen Rebel is nog steeds melancholisch, maar klinkt een pak vrolijker en lichter. Ik ben alleszins helemaal klaar voor de toekomst. Ik heb lang genoeg gewacht om lawaai te maken, vanaf nu mag iedereen me horen.