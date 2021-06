Het is tijd om uit uw kot te komen: Knack Focus en Focus Vif lanceren deze zomer Focus Music Box, een reeks muzikale apero's in Brussel. De Nieuwe Lichting-alumnus The Haunted Youth geeft op 23 juni de aftrap.

Tussen 16 juni en 15 september verwelkomen we elke woensdagavond een Belgische artiest aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene, op de site van See U [F]estival, waar u ook een biomarkt, een openluchtcinema en een zomerbar kunt bezoeken.

Het podium wordt de ene week gecureerd door Knack Focus, de andere door Focus Vif. Ons Franstalig zusterblad ontvangt vanavond al Morgan van Le77, wij hebben op 23 juni een van de winnaars van De Nieuwe Lichting 2021 aan de aftrap: The Haunted Youth (curated by Mayway Records).

The Haunted Youth won De Nieuwe Lichting met Teen Rebel, een ode aan jong en wild zijn en een knipoog naar psychbands als MGMT. Het indieproject van Alkenaar Joachim Liebens bestond toen nog geen twee jaar, maar had al grote dromen. 'Ik droom ervan om op een groot festival te spelen, met veel zwetende mensen die dicht bij elkaar staan', stopte Liebens ons toe na zijn zege.

Zwetende mensen dicht bij elkaar zijn op Focus Music Box nog niet aan de orde, het eerste echte festival van Liebens en co. wordt het wél. De volledige line-up van onze concertreeks wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt.

Focus Music Box Van 16 juni tot 15 september, elke woensdagavond (18u) op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. De concerten zijn zittend, dansen kan voorlopig nog niet. Respecteer de coronamaatregelen zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.) RSVP op Facebook voor de shows van The Haunted Youth en Morgan.

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U diverse activiteiten aan: openluchtcinema, rustige dj-sets, biomarkt, zomerbar... Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

