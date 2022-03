De bandleden van Rock-'n-roll groep The 925 nemen de taak op zich om hun geliefde muziekstijl een nieuw leven in te blazen. Hun nieuwe single Flashback brengt een dansbaar deuntje, maar ook een boodschap over de taboe rond antidepressiva.

Rock-'n-roll terugbrengen. Dat is het doel van The 925, een zeskoppige muziekgroep met een gedeelde passie voor de populairste muziek uit de jaren '60. In een jukebox zou hun nieuwe single Flashback, eentje met swingende baslijnen en schorre zang, perfect tussen The Sonics en Alice Cooper passen. 'We hopen de Belgische grondleggers van de comeback van Rock-'n-roll te zijn', vertelt Bram, zanger van de band.Anderhalf jaar geleden ontstond de groep, nadat de leden reüniegewijs beseften hoe goed ze samen speelden. 'Sommigen onder ons werkten vroeger al samen, maar we gingen elk onze eigen weg uit. We delen allemaal een passie voor oude Rock-'n-roll en vinden het jammer dat die stijl langzaamaan verdwijnt. Die muziek verdient een comeback, dus besloten we om nummers te schrijven die het in de jaren '60 zouden maken', zegt gitarist Jorik. Het is pas sinds een grote maand dat The 925 er zijn zesde bandlid bij heeft. Luc Heyvaerts, ex-pianist van Gorki, verzorgt de toetsen, mondharmonica en saxofoon en brengt het swinggehalte in hun muziek des te meer naar de voorgrond.Internationale ambitieAlle zes de leden hebben grote ambities voor de groep. Zo hopen ze de Nederlandse, Duitse en ook Spaanse rockscene te veroveren, die wat groter blijken te zijn dan de Vlaamse. Jorik: 'Ons doel is om elke dag te kunnen spelen op welke plek dan ook. We gaan er echt voor'. Bram: 'We willen overal voet aan grond zetten en daarvoor willen we gerust op het allerkleinste podium beginnen. Ons doel is om buzz te creëren rond Rock-'n-roll. Dat is op korte tijd al redelijk goed gelukt in België, want we mochten al snel in zalen als de AB en Café Charlatan spelen. De moeite die wij - en misschien vooral Jorik - erin steken, levert heel veel op. Alles wat we tot hier toe probeerden, is gelukt en we hopen echt dat dat zo blijft'.Bram benadrukt hoe goed hun samenwerking verloopt: 'We zijn erg divers, maar tegelijkertijd erg complementair. Nick (bassist), Aaron (drummer) en Thomas (tweede gitarist) spelen metronomisch zo perfect samen dat er met Joriks gitaar, de zang en de toetsen veel ruimte is voor fantasie'. Jorik vult aan: 'We schrijven alles samen. Elk bandlid komt wel eens met een insteek, waar we dan samen aan verder werken'.TaboeDe insteek van nieuwe single Flashback is er eentje van zanger Bram, maar hij vond inspiratie bij Jorik. 'Het gaat er voornamelijk over dat het oké is om jezelf te laten helpen wanneer je je mentaal niet goed voelt. Eens je dat kan aanvaarden, wordt het leven steeds mooier. Ik ken Jorik door en door en heb me laten inspireren door zijn verhaal'. Jorik legt verder uit: 'Ik had een periode heel veel angsten, waar ik dan uiteindelijk medicatie voor kreeg. Hoewel veel mensen uit mijn omgeving zulke medicatie namen, merkte ik dat niemand dat durfde toegeven. Die taboe willen we doorbreken met onze single'.'Hey mister drug, why don't you try to cure me', klinkt het in Flashback. 'Ik probeerde me in de schoenen van iemand met mentale problemen te verplaatsen. Volgens mij denkt elke persoon die met antidepressiva moet beginnen, dat ze niet zullen aanslaan. Naarmate het nummer vordert, maken we duidelijk dat ze weldegelijk werken en dat je, ondanks je afgevlakte emoties, weer vrij kan denken zonder angst', aldus Bram. 'Ik begreep die zin altijd anders. Uit ervaring weet ik dat het toch een maand duurt vooraleer de antidepressiva hun vruchten afwerpen, wat best frustrerend is. Velen denken dan, komaan, waarom genees ik niet?', zegt Jorik.AchterstevorenHet vergt wat ontcijfering en een brede interpretatie, maar ook de videoclip van Flashback visualiseert perfect waar het lied over gaat. De achterstevoren gespeelde fragmenten illustreren een brein dat écht even in flashback-modus gaat. Hoewel we vooral vrolijke beelden van een optreden te zien krijgen, zit er toch een diepere boodschap in verscholen.Bram legt uit: 'Hoe lang je ook verlost bent van je donkere gedachten, je kan er op het beste moment van de dag toch aan terugdenken en je weer even rot voelen. Problemen draag je mee en vergeet je niet zomaar. De flashbacks naar die momenten zorgen ervoor dat je niet hervalt in je donkerste gevoelens.'Jorik: 'De video hangt ook opzettelijk met flarden aaneen, zoals in je brein. Het is moeilijk te simuleren, maar ik hoop dat mensen zich erin kunnen herkennen en er de moed in vinden om open te zijn over mentaal welzijn'.