Op 1 oktober mogen de discotheken na anderhalf jaar sluiten opnieuw de deuren open gooien. Om die opening in goede banen te leiden, organiseert Horeca Vlaanderen samen met discotheek Versuz in Hasselt op vrijdag 17 september een testevent waarbij 1.500 feestvierders welkom zijn. Die moeten wel een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen.

Met de hulp van professor Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de KU Leuven en Universiteit Eindhoven, zullen tijdens het testevent onder meer de CO2-waarden en aerosolen in kaart worden gebracht, net als de ventilatieperfomantie van de zaal.

Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen, reageert alvast verheugd. 'Het is uiteraard noodzakelijk dat het nachtleven snel, maar ook veilig en verantwoord weer definitief kan heropstarten. Deze eerste stap zal op verscheidene terreinen bijkomende inzichten geven die we nadien delen met de instanties.'

Ook Yves Smolders, uitbater van dancing Versuz, is tevreden dat er na anderhalf jaar gedwongen rust opnieuw leven in de brouwerij zal zijn. 'Na anderhalf jaar zullen we weer mensen kunnen doen genieten van het nachtleven, dat is onbeschrijfelijk. Op 1 oktober willen we weer kunnen openen, om nooit meer de deuren te moeten sluiten.'

Tickets voor het event zijn te koop via www.versuz.be. Alle aanwezigen moeten een CST kunnen voorleggen en dienen dus ofwel minstens twee weken volledig gevaccineerd te zijn, of over een herstelcertificaat te beschikken. Ook een negatieve PCR-test van maximum 48 uur of negatieve sneltest die niet ouder is dan 24 uur volstaan.

Met de hulp van professor Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de KU Leuven en Universiteit Eindhoven, zullen tijdens het testevent onder meer de CO2-waarden en aerosolen in kaart worden gebracht, net als de ventilatieperfomantie van de zaal. Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen, reageert alvast verheugd. 'Het is uiteraard noodzakelijk dat het nachtleven snel, maar ook veilig en verantwoord weer definitief kan heropstarten. Deze eerste stap zal op verscheidene terreinen bijkomende inzichten geven die we nadien delen met de instanties.' Ook Yves Smolders, uitbater van dancing Versuz, is tevreden dat er na anderhalf jaar gedwongen rust opnieuw leven in de brouwerij zal zijn. 'Na anderhalf jaar zullen we weer mensen kunnen doen genieten van het nachtleven, dat is onbeschrijfelijk. Op 1 oktober willen we weer kunnen openen, om nooit meer de deuren te moeten sluiten.' Tickets voor het event zijn te koop via www.versuz.be. Alle aanwezigen moeten een CST kunnen voorleggen en dienen dus ofwel minstens twee weken volledig gevaccineerd te zijn, of over een herstelcertificaat te beschikken. Ook een negatieve PCR-test van maximum 48 uur of negatieve sneltest die niet ouder is dan 24 uur volstaan.