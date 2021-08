Tessa Dixson, de Brusselse winnares van De Nieuwe Lichting 2019, speelt op 25 augustus op Focus Music Box, onze gratis zomerconcertreeks in Brussel.

Nog tot half september kunt u aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene terecht voor een gratis aperoconcert van een Belgische artiest, afwisselend geprogrammeerd door Knack Focus en Focus Vif. Op woensdag 25 augustus halen onze Franstalige collega's Tessa Dixson naar Focus Music Box.

'2020 wordt het jaar van Tessa Dixson', voorspelde Ancienne Belgique aan de vooravond van een van de concerten van de Brusselse zangeres. Maar daar dacht het coronavirus anders over. Op 13 maart 2020 bracht de winnares van De Nieuwe Lichting 2019 haar debuutalbum Genesis uit, met behulp van producer Reinhard Vanbergen (Das Pop). De rest van het verhaal is u maar al te bekend: Tessa Dixson staat, zoals zovelen, al anderhalf jaar te popelen in de coulissen. Maar volgende week stelt ze dan eindelijk haar donkere popplaat voor op Focus Music Box. Liefhebbers van Oscar and the Wolf en Warhola, verenig u.

Focus Music Box Nog tot 15 september elke woensdagavond om 18 uur op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. Dit concert is zittend, en we vragen u de coronamaatregelen te respecteren zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.) RSVP op Facebook voor de show van Tessa Dixson.

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U [F]estival u diverse activiteiten aan, van zomerbar tot biomarkt en openluchtcinema. Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

