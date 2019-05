De Brusselse belofte Tessa Dixson, begin dit jaar nog winnaar van De Nieuwe Lichting, zet met de video voor haar nieuwe single Ignited een nieuwe stap richting haar doel: 'Ik stel me nummers voor als hoofdstukken, videoclips als afleveringen.'

Het gaat snel voor Tessa Dixson. Eind januari kroonde ze zich samen met Mooneye en David Ngyah nog tot winnaar van De Nieuwe Lichting, drie weken geleden lanceerde ze een single met Warhola en Glints en nog eens twee weken later volgde haar eigen Ignited. Tussen de bedrijven door werkte ze ook nog eens haar debuutalbum af, geproducet door Reinhard Vanbergen van Das Pop, al ging dat niet zonder slag of stoot.

'Ik was de weg kwijt', zegt Dixson. 'Ik wist niet meer wat voor muziek ik wou maken en wat ik in mijn werk wou zeggen. Maar Reinhard leerde me zelf produceren. Hij en zijn vrouw Charlotte (Caluwaerts, stemcoach en zangeres onder de naam Tundra, nvdr.) hielpen mij weer op weg.'

Nog een inspiratiebron is Spooky Black. De Amerikaanse cloudrapper was voor Dixson heel belangrijk in haar tienerjaren en leerde haar om geen compromissen te sluiten. Haar cover van Spooky's Without You is af, maar of het nummer op het album komt, is niet zeker. 'Ik vraag me af wat Spooky Black nu doet. Het zou me niet verbazen als hij geen muziek meer zou maken. Hij doet wat hij wilt en is zonder pardon zichzelf, daarom heb ik zoveel bewondering voor hem.'

Modeacademie

Een ideaal dat Tessa Dixson nastreeft op haar debuutalbum. 'Een heel intiem project', zegt ze. 'Aan de singles die ik tot nu uitbracht, heb ik jaren gewerkt, terwijl ik het album vorige zomer schreef. Het laat daarom veel meer zien wie ik nu ben.'

Dat geldt dus ook voor de nieuwe single Ignited. 'Het gaat over een koppel dat de vonk is kwijtgeraakt en moet kiezen tussen uit elkaar gaan of samenblijven, tussen een rationele uitweg of de schim van de eerste verliefdheid.' Kiezen tussen verstand en hart, dus. Geen moeilijk dilemma voor Dixson: 'Ik probeer altijd mijn buikgevoel te volgen. Ook al gaat het soms mis, het resultaat is altijd rauw en rechtuit. Dat is hoe ik mijn leven wil leiden.'

Voor de videoclip trok Dixson een rits jonge artiesten aan de mouw, zoals Marie Maite en Nils Van de Cauter van de Gentse Vue Studio, een studio voor grafische communicatie. 'We hebben de video gebouwd rond een vignette, een vierkante transparante structuur. De jurken zijn van een studente van La Cambre, een kunstacademie in Brussel. De topjes werden ontworpen op de Antwerpse modeschool, de dansers zijn jonge professionals. Het was heel mooi om met verschillende kunstenaars samen te werken.'

De visuele component is dan ook intrinsiek verbonden met de muziek. 'Ik heb grafisch ontwerp gestudeerd dus zie alles wat ik doe ook visueel, in beelden. De video voor Ignited is daar voor de eerste keer het resultaat van. Ik stel me nummers voor als hoofdstukken, videoclips als afleveringen.'