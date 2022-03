In KBR, het museum van de nationale bibliotheek van België, loopt van 22 april tot 31 augustus een tentoonstelling ter gelegenheid van de legendarische mondharmonicaspeler Toots Thielemans, die dit jaar honderd jaar zou zijn geworden. Tijdens Toots 100: The Sound of a Belgian Legend zal de bezoeker zich helemaal kunnen onderdompelen in de muzikale wereld van de Belgische muzieklegende.

In 2022 zou Toots Thielemans honderd jaar geworden zijn. Dit jaar wordt daarom gezien als het Tootsjaar, een initiatief van The Legacy of Toots Thielemans vzw in samenwerking met de Private Stichting Toots Thielemans en visit.brussels. Voor KBR het geschikte moment om de muziek van Toots opnieuw tot leven te brengen.

Toots 100: The Sound of a Belgian Legend is een belevingstentoonstelling, die de unieke en typische klanken van de mondharmonica van Toots Thielemans tot leven brengt. Doorheen de expo beleeft de bezoeker, met hoofdtelefoon op, een muzikale trip.

Het is niet alleen luisteren, maar ook kijken. Een indrukwekkende verzameling muziekinstrumenten, platen, persoonlijke briefwisseling, partituren en nooit eerder gepubliceerd muziek- en beeldmateriaal worden tentoongesteld. Ter gelegenheid van het Tootsjaar maakten enkele hedendaagse kunstenaars speciaal nieuwe werken die ook te zien zullen zijn.

