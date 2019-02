Tame Impala en Twenty One Pilots zijn eerste headliners voor Pukkelpop

Pukkelpoppers mogen zich in de handen wrijven, want Chokri Mahassine is begonnen aan de gastenlijst voor de vierendertigste editie van zijn tuinfeest. Staan er als eerste twee namen op: Tame Impala en Twenty One Pilots

Tame Impala komt op zaterdag 17 augustus met een gloednieuw album naar Pukkelpop. Vier jaar na hun vorige Pukkelpop-passage én hun zomerhit Let It Happen komen Kevin Parker en co terug naar Kiewit voor een headlinershow, met een nieuw album.

Ook de slotdag, zondag 18 augustus, heeft nu een headliner: Twenty One Pilots. De groep stond voor het eerst op Pukkelpop in 2013 en presteerde het twee jaar later om meer dan twintig meter hoog in de main stage te klimmen. De groep vervelde de afgelopen jaren van raprockbelofte naar stadionwaardige meezingband met hits als Ride en Stressed Out. Vorig jaar bracht de band nog een album uit, Trench.

Woensdag beloofte de Pukkelpoporganisatie nog twee namen te lossen voor het festival, dat dit jaar vier in plaats van drie dagen duurt. Details over de start van de ticketverkoop worden pas later bekendgemaakt.