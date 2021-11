Syrische zanger Omar Souleyman opgepakt in Turkije

De Syrische zanger Omar Souleyman is gearresteerd in Turkije. De politie in Urfa, een stad in het zuidoosten van het land, houdt Souleyman sinds woensdag vast, zei een bron dicht bij de zanger donderdag aan het Duitse persbureau DPA. Over de beschuldigingen is niets bekend.

Omar Souleyman wordt begeleid door Turkse agenten © Belga