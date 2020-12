Vier jaar geleden ruilde Sylvie Kreusch de elektropop van Soldier's Heart in voor organischer en persoonlijker solowerk. Volgend jaar is daar dan eindelijk die debuutplaat, en dáárna is het gedaan met nummers over break-ups te schrijven. Maar eerst nog een tweede ep.

'Vitamines.' Daarmee sleept de voodoo queen van de belpop zich doorheen een donkere en eenzame coronawinter. 'Soms kan je het onderscheid niet meer maken tussen moe of besmet zijn.' Dan maar vitamines dus, en geen tarotkaarten of kristallen voor de Antwerpse die de zomer doorbracht in Normandië, waar ze met koeien praatte en gevoelens op briefjes schreef. Rond een kampvuur. Bij volle maan.

'Vitamines.' Daarmee sleept de voodoo queen van de belpop zich doorheen een donkere en eenzame coronawinter. 'Soms kan je het onderscheid niet meer maken tussen moe of besmet zijn.' Dan maar vitamines dus, en geen tarotkaarten of kristallen voor de Antwerpse die de zomer doorbracht in Normandië, waar ze met koeien praatte en gevoelens op briefjes schreef. Rond een kampvuur. Bij volle maan. 'Ik ben geïnteresseerd in spiritualiteit. Maar als je in een stad woont, wordt de afstand met de natuur en het spirituele groter. Dat maakt plekken als Normandië net zo bijzonder.' In het noorden van Frankrijk schreef Sylvie Kreusch haar langverwachte debuutplaat, haar eerste langspeler sinds ze aan de zijde van haar ex en Balthazar-cofrontman Maarten Devoldere zong in Warhaus (2017).Op die plaat is het nog even wachten, maar vandaag brengt Sylvie Kreusch een ep uit, Wild Love. Een voorproefje? 'Wild Love is eerder een naproefje op de eerste ep, Bada Bing! Bada Boom!. De nummers zijn in dezelfde tijd geschreven en passen ook qua productie samen.' Wild Love komt alleen fysiek uit in de winkel en bevat twee exclusieve demo's. 'Ik wil met de ep diehardfans iets exclusiefs geven. Én mensen aanzetten om muziek fysiek te kopen.'Omdat de platenwinkels het moeilijk hebben?Sylvie Kreusch: Exact. Nieuwe muziek vliegt je online voortdurend om de oren. Een ep die je kan vastpakken is minder vluchtig, wat kan tellen in tijden waarin we online leven. Daarbij hoort gezegd: nu optredens wegvallen, hebben artiesten het financieel moeilijk. Daarom laten we mensen iets meer hun best doen als ze ons willen horen.Beyoncé hield zo ook Lemonade lang ver weg van de streamingdiensten.Kreusch: Voilà, ik ga een Beyoncé'ke doen. (Lacht)Op Lemonade verwerkte Beyoncé de ontrouw van haar man. De overlevering wil dat jij nadat iemand je bedroog een sigaret in diens gezicht hebt uitgeduwd.Kreusch: (Lacht) Oh my god, dat verhaal blijft me achtervolgen.Heb je daarna nog wilde dingen gedaan, in naam van de liefde?Kreusch: Nee, dat was het zotste. Ik ben een heel rustig en braaf meisje geworden.De sigarettenpeukperikelen zijn uiteindelijk een Soldier's Heart-nummer geworden. Een half decennium later lijken relaties nog steeds je grootste inspiratiebron.Schrijf je soms niét over romantiek?Kreusch: Ik denk dat het daar wel op neerkomt. (Denkt na) Ik heb nog nooit geprobeerd ergens anders over te schrijven. Maar nu ik zoveel met m'n album bezig ben en dat ook over break-up gaat, heb ik het er wel even mee gehad. Ik heb zin om eens nummers te maken die over banale dingen gaan en minder emotioneel geladen zijn. Een album schrijven is een lang proces, naar het einde toe heb je zin om alle emoties eindelijk los te laten. Maar dat gaat pas als het klaar is.In de clip voor Wild Love ging het er nochtans vrolijker aan toe.Kreusch:Wild Love gaat over een verloren liefde. Een liefde die wegzakt naar de bodem van de oceaan door destructief gedrag. De video is een vervolg op het verhaal van het nummer en begint met een vrouw die alleen in de zee zwemt. De zee is even oneindig als haar liefdesverdriet aanvoelt, net na een breuk. Tot een zeemeermin tevoorschijn komt en haar begint te kussen.In De Morgen stond dat je je beste vriendinnen vaak eerst kust voor jullie vrienden worden.Kreusch: Oei. (Lacht) Dat is waar, ja. Ik ben snel heel fysiek bij goede vriendinnen. We knuffelen veel en zijn niet vies van zat met elkaar te kussen. Dat is uiteindelijk ook een manier van liefde of vertrouwen tonen. Aangezien we vriendinnen zijn, worden daar geen vragen bij gesteld. Het is gewoon leuk.Helpen vriendinnen je door een break-up?Kreusch: Ja. Als je door een relatiebreuk gaat, besef je hoe belangrijk vriendinnen zijn. Hetzelfde geldt voor vrienden, natuurlijk. Wild Love is een ode aan de vriendschap tussen vrouwen. Relaties gaan vaak kapot door vrouwen die elkaars vriendje afpakken. Het nummer is een tegenreactie: vrouwen kunnen elkaar juist ook door break-ups heen helpen. De andere vrouw hoeft niet altijd beschouwd te worden als concurrentie.Volgens feministische schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie leren we als vrouw van jongs af aan om elkaar als concurrenten te zien. Niet voor jobs of prestaties, maar voor de aandacht van mannen. Alsof de markt beperkt is.Kreusch: Omdat er te weinig mannen zijn?Zoiets. Of te weinig, euh, 'goeie mannen'.Kreusch: Ik kan mij voorstellen dat je als man véél meer keuze hebt. Er zijn meer mooie vrouwen op de wereld dan mooie mannen, maar dat is misschien mijn smaak. Mannen zijn iets moeilijker om dichtbij te hebben. Niet allemaal, maar toch degene die ik ben tegengekomen. Vrouwen zijn geweldig.