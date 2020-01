Sunday Rose, Crooked Steps en The Radar Station zijn door de luisteraars van Studio Brussel verkozen tot De Nieuwe Lichting. Dat werd donderdag bekendgemaakt op Facebook. De winnaars winnen professionele begeleiding op maat in het Antwerpse muziekcentrum Trix.

De trends onder de negen finalisten van De Nieuwe Lichting waren dit jaar dezelfde als in 2019: urban en vrouwelijke artiesten, samen goed voor zes van de negen finalisten. Dat de luisteraars van Studio Brussel twee van de drie resterende gitaarbands toch tot winnaar hebben gestemd, zegt iets over het DNA van de radiozender, die synoniem blijft staan voor gitaarrock.

Zo is er ook dit jaar weer een garagerockband bij. Na de zeges van Equal Idiots (2016) en Sons (2018) is het dit jaar het Gentse Crooked Steps dat zich naar het ereschavot heeft gerammeld. 'De Belgische Black Keys zijn opgestaan', is de conclusie van Knack Focus-muziekchef Michael Ilegems, die deel uitmaakte van de vakjury die de finalisten selecteerde.

De andere winnende gitaargroep, The Radar Station, is een heel ander beestje. 'Indierock met stadionallures van een band die goed naar The National en The War on Drugs heeft geluisterd', is Ilegems' verdict. 'Zanger Brent Buckler beschikt over een knoert van een kathedraalstem.'

De enige vrouw in De Nieuwe Lichting, Sunday Rose, heeft misschien nog de beste adelbrieven van alle winnaars: ze zong mee als backing vocal op Celebrate van Coely. 'Als Coely je vraagt, is dat omdat je Een Stem hebt. In dit geval is die nog verwant aan Amy Winehouse en Beyoncé ook. Haar Worst I Ever Had is soul&b met body', licht Ilegems toe.

Naast de winnaars haalden ook Ikraaan, Yong Yello, Dvkes, Demi Lou, Alison Jutta en Rian Snoeks de finale. De finalisten werden gekozen door een professionele jury, die naast Michael Ilegems bestaat uit voorzitter Kirsten Lemaire, dj Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs) en Jan Paternoster (Black Box Revelation). De winnaars winnen professionele begeleiding op maat in het Antwerpse muziekcentrum Trix.

