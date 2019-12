In 2020 vindt de laatste editie van Suikerrock in Tienen plaats. Dat maakt de organisatie bekend in het persbericht waarmee ze de eerste twee namen voor volgend jaar aankondigt: White Lies en The Sisters of Mercy.

Het muziekfestival Suikerrock, dat plaatsvindt in het centrum van Tienen, zal in 2020 zijn laatste editie kennen. Dat is vrijdagmorgen meegedeeld door de organisatoren, die klagen dat het huidige Tiense stadsbestuur 'geen respect' toont voor het festival.

'Suikerrock is voor dit stadsbestuur geen prioriteit meer, en we kunnen dan ook niet anders dan deze beslissing nemen. Zonder de onvoorwaardelijke steun van het stadsbestuur heeft het geen zin meer', zo staat in de mededeling. 'Het is bijzonder jammer om vast te stellen dat dit bestuur afspraken en beloftes niet nakomt en/of herroept, waardoor ze Suikerrock de opties voor de toekomst (die in het stadscentrum en op de Grote Markt ligt) ontneemt', stellen de organisatoren nog, zonder verder in detail te treden.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de plannen om de Grote Markt opnieuw aan te leggen. De organisator van de Suikerrock zegt dat hem beloofd was die heraanleg zou gebeuren in functie van zijn festival, maar de werkzaamheden worden al jarenlang uitgesteld. Volgens de huidige plannen zou het in de toekomst onmogelijk worden om Suikerrock te organiseren in het stadscentrum. Een tweede discussiepunt is het financiële plaatje. Suikerrock is niet het enige festival dat vecht om te overleven. De organisator stelt dat hij al vele honderduizenden euro's in het festival heeft gestoken.

'De stad kan de verliezen niet compenseren', zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). 'Ik denk dat de organisatie de subsidie van de stad graag verhoogd had gezien. De toelage bedraagt 65.000 euro. Dat is het hoogste bedrag dat we aan een organisatie in Tienen geven. Het schepencollege heeft beslist dat dit bedrag echt de limiet is.' Partyka vindt dat Suikerrock nog steeds een plaats heeft in Tienen. 'Wij willen Suikerrock graag in onze stad houden. Het doek is nog niet gevallen. Suikerrock is een vaste waarde in Tienen.'

Maar het water lijkt finaal te diep geworden na de mededeling van de organisatoren dat ze ermee kappen uit gebrek van respect van het stadsbestuur. De 34ste en wellicht laatste editie van het festival zal plaatsvinden van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus 2020. Op donderdag 30 juli zal een 'Farewell Party' georganiseerd worden op de Grote Markt. Voor vrijdag 31 juli zijn alvast de Britse bands White Lies en The Sisters of Mercy vastgelegd. Tickets kunnen vanaf vandaag/vrijdag worden aangekocht via suikerrock.be/tickets.