Het originele trio van Sugababes maakt zijn langverwachte comeback. Nu maar hopen dat ze deze keer samenblijven.

Sugababes viert deze week de twintigste verjaardag van hun iconische debuut One Touch met een speciale heruitgave van de plaat, inclusief onuitgebrachte demo's en remixes van hip volk zoals Dev Hynes van Blood Orange, Metronomy en MNEK. Dat is enigszins verrassend. Niet alleen omdat One Touch in 2000 verscheen en het verjaardagsfeestje dus eigenlijk een jaar te laat plaatsvindt, maar ook omdat het originele trio zijn langverwachte comeback maakt. U moet weten: Sugababes heeft een belachelijk verwarrende geschiedenis. Maar echt. De regisseur die uit de Britse girlband een coherente biopic weet te puren, mag wat ons betreft alle Oscars mee naar huis nemen. Het begon nochtans vrij eenvoudig. Sugababes werd in 1998 opgericht door de manager van All Saints en bestond uit Keisha Buchanan, Mutya Buena en Siobhán Donaghy, drie prille tieners die eruitzagen als een humeurige, edgy versie van Destiny's Child. Twee jaar later infiltreerde het trio de popcanon met hun debuutsingle Overload en het bijbehorende album One Touch. En toen begon de miserie. In 2001 verliet Siobhán de groep om aan haar mentale gezondheid te werken, waarna ze werd vervangen door Heidi Range van Atomic Kitten en Sugababes met hits als Round Round en Push the Button nog meer commercieel succes oogstte. Vier jaar later vertrok ook Mutya om zich te concentreren op het moederschap en haar solocarrière en nam Amelle Berrabah het van haar over. Nog eens vier jaar later, in 2009, werd Keisha buitengekegeld en ingeruild voor Jade Ewen, waardoor er geen enkel origineel lid meer in Sugababes zat. Dat was op zich al raar. Vervolgens besloten Mutya, Keisha en Siobhán het nog complexer te maken door opnieuw een trio te vormen onder de bandnaam Mutya Keisha Siobhan, in de volksmond ook wel eens The Original Sugababes oftewel Origibabes genoemd. Indien u niet meer kan volgen: het ligt niet aan u. Beloofd. Hoe dan ook: na twintig jaar en heel wat juridisch getouwtrek over de bandnaam bestaat Sugababes opnieuw uit Mutya, Keisha en Siobhán, volgens critici nog steeds de ultieme bezetting. Na de heruitgave van One Touch zou ook nieuw materiaal volgen. De cirkel is rond. Al gaat het in het geval van Sugababes eerder om een cirkelvormig doolhof. Nu maar hopen dat ze deze keer samenblijven. A - Siobhán Donaghy / Keisha Buchanan / Heidi Range B - Amelle Berrabah / Mutya Buena / Jade Ewen C - Amelle Berrabah / Keisha Buchanan / Heidi Range D - Heidi Range / Mutya Buena / Keisha Buchanan - Er valt veel te zeggen over Sugababes, maar One Touch is en blijft een belachelijk goed debuut. De videoclips, de vernieuwende mix van pop, r&b en garage, de rauwe coming of age-lyrics neergepend door de vijftien- en zestienjarige zangeressen zélf: Mutya, Keisha en Siobhán waren héél cool. - De band heette aanvankelijk trouwens Sugar Babes, maar zag zich genoodzaakt om de 'r' te laten vallen om verwarring met een gelijknamige pornosite te vermijden. - In 2004 kwam het al eens bijna tot een breuk tussen Keisha, Mutya en Heidi na een uit de hand gelopen discussie over Toxic van Britney Spears. Altijd een gevoelig onderwerp. - Voor de meest complexe girlband uit Vlaanderen moet u allicht bij Sha-Na uit Deurne zijn. Wat begon als een duo bestaande uit Marva 'Shanna' Nielsen en Natasha Heylen, eindigde zo'n zes ledenwissels en verschillende pauzes later bij Petra Wilhelmina Vanhoren en Katrien Paques. Technisch gezien zou Sha-Na dus Pe-Ka moeten heten. En u vond K3 al te complex worden?