Het Amerikaanse muziekfestival Coachella heeft donderdagochtend zijn line-up aangekondigd. Tussen internationale muzieksterren zoals Ye, Billie Eilish en Harry Styles prijkt ook de Brusselse Stromae.

Het festival vindt twee opeenvolgende weekends plaats in april. Vorig jaar werd het evenement nog geannuleerd door de coronapandemie. Tickets voor het eerste weekend zouden naar verluidt al uitverkocht zijn.

Stromae zal twee zaterdagen (16 en 23 april) optreden. Hij maakte het nieuws ondertussen ook bekend op zijn Instagram en schreef 'Coachella, ik zie jullie op zaterdag.' In 2015 stond de Brusselse zanger er al eens op de planken en was zo de eerste Belg die optrad op het bekende festival. Onlangs verraste Stromae nog met een nieuw nummer, L'enfer. Dat zong hij live tijdens een nieuwsuitzending van het Franse TF1.

Stromae zal het podium delen met heel wat andere grote namen in de muziekwereld. Zo wist het festival de Amerikaanse rapper Ye (sinds kort de officiële naam van Kanye West) als headliner te strikken, na popidolen Billie Eilish en Harry Styles.

Het festival vindt twee opeenvolgende weekends plaats in april. Vorig jaar werd het evenement nog geannuleerd door de coronapandemie. Tickets voor het eerste weekend zouden naar verluidt al uitverkocht zijn. Stromae zal twee zaterdagen (16 en 23 april) optreden. Hij maakte het nieuws ondertussen ook bekend op zijn Instagram en schreef 'Coachella, ik zie jullie op zaterdag.' In 2015 stond de Brusselse zanger er al eens op de planken en was zo de eerste Belg die optrad op het bekende festival. Onlangs verraste Stromae nog met een nieuw nummer, L'enfer. Dat zong hij live tijdens een nieuwsuitzending van het Franse TF1. Stromae zal het podium delen met heel wat andere grote namen in de muziekwereld. Zo wist het festival de Amerikaanse rapper Ye (sinds kort de officiële naam van Kanye West) als headliner te strikken, na popidolen Billie Eilish en Harry Styles.