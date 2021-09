The Circus van Charlie Chaplin is een film waarin helemaal geen geluid in voorkomt, maar daar brengt het symfonisch orkest van het Brussels Philharmonic dit weekend verandering in. Onder leiding van dirigent Dirk Brossé, die een van Chaplins grootste fans is, zorgt het orkest voor live muziek die perfect inspeelt op het beeld. Voor het tweede jaar op rij.

Het Brussels Philharmonic opent het cultureel seizoen traditioneel met een live concert bij een filmklassieker. Eerder passeerden kaskrakers alsJaws en E.T. de revue, maar voor het tweede jaar op rij wordt er nu gekozen voor een film van Charlie Chaplin. Vorig jaar was dat 'The Kid' en nu gaan ze voor The Circus. Een bewuste keuze in tijden van corona, want de muziek bij de stille films van Chaplin kan met minder muzikanten gespeeld worden.

Dirigent Dirk Brossé is als fan van Chaplin erg blij met de keuze. Hij weet zelfs dat Chaplin naast acteur, komiek en regisseur ook componist was: 'Hij schreef zelf geen muziek, maar neuriede zijn composities, waarna iemand anders ze op papier zette en orkestreerde. Ik vind het belangrijk dat je je ziel in je muziek legt. Chaplin kon dat als geen ander, hij schreef muziek die ongelofelijk goed paste bij zijn werk. Zijn melodieën zijn echte oorwurmen', vertelt Brossé.

De voorstelling gaat door in Flagey op zaterdagavond 18 september om 20.15 uur en op zondagnamiddag 19 september, tijdens autoloze zondag, om 15u. Tickets kan u hier vinden.

