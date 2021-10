Spill Tab was in een vorig leven merchandisemanager van Gus Dapperton. Nu is ze zelf bedroompopper.

Aka: Claire Chicha

Spill Tab wist al dat ze van touren hield nog voor ze zelf op het podium stond. Als voormalig merchandisemanager van bedroompopprins Gus Dapperton is ze al langer vertrouwd met het artiestenbestaan. Ze tourt nog steeds met Dapperton, alleen speelt ze nu zijn voorprogramma en brengt ze haar eigen merch mee. Zelf trok trok ze vorig jaar voor het eerst de aandacht, met singles als Calvaire en Cotton Candy, ultrakorte lofi songs in het Engels en Frans, en haar eerste ep Oatmilk, een knipoog naar de liters havermelk die ze vanwege haar lactose-intolerantie slurpt. Voor haar tweede worp, die deze maand verschijnt, pakte ze het wat ambitieuzer aan en wist ze onder meer Tommy Genesis, Jawny en Metronomy te strikken. Spill Tab tast graag de grenzen van de bedroompop af, met haar fluisterachtige stem, dromerige synths, rammelende gitaren en experimentele excursies langs alt-pop, r&b, rap en indierock. Dat levert een voorlopig bescheiden, maar bont oeuvre op dat nu eens snedig en bombastisch en dan weer sereen en broos klinkt. Misschien niet onlogisch voor iemand die geboren is in Bangkok uit een Koreaanse moeder en Frans-Algerijnse vader, vervolgens naar Parijs en New York verhuisde en momenteel in Los Angeles verblijft. Bij één ding blijven lijkt haar in elk geval niet echt te liggen. In Indecisive, een van haar recentste singles, zingt ze: 'So fucking indecisive, so bad at compromises.'Een willekeurige quote: 'Songs schrijven is leuk omdat je dingen kunt zeggen die normaal heel melig en cheesy klinken. In een nummer klinkt alles plots veel cooler.'