Stephen en David Dewaele over de MS Synthi 100, de heilige graal onder de synthesizers.

Waarom is de EMS Synthi 100 de heilige graal onder de synthesizers?

David Dewaele: Grotendeels omdat hij zo zeldzaam is. Modulaire synthesizers zijn als andere analoge instrumenten: elk merk, elk type heeft een eigen specifiek geluid, een eigen klankkleur. Een ARP of een EMS Synthi, dat verschilt als een gitaar van Gibson of van Fender.

Alleen is een Synthi 100 vele keren complexer dan een gitaar.

Stephen Dewaele: Vele keren complexer dan andere synths, omdat er zo veel meer mogelijkheden, circuits en verbindingen zijn. Met Soulwax werken we al jaren met de Synthi AKS, de 'kofferversie', dus we kenden de taal van EMS al voor we kennismaakten met de Synthi 100. Die is pakweg tien keer zo groot, maar daarom niet tien keer zo nijdig of onvoorspelbaar. Het is simpelweg een totaal ander beest.

De machine is deze keer de artiest en krijgt alle krediet.

David: En laten we eerlijk zijn: hij ziet er voor synthliefhebbers zoals wij gewoon ook als een heel lekker ding uit. Het oog wil ook wat.

Is dit nu eigenlijk een Soulwaxplaat?

David: Nee, want het is de Synthi die alles gemaakt heeft. De machine is deze keer de artiest en krijgt alle krediet, wij hebben hem enkel gevoed. (lacht)

Stephen: Het voelde zelfs een beetje als van nul herbeginnen. Sommige composities hadden we op voorhand al klaar, vóór we ze in de Synthi programmeerden, maar de machine is zo gebouwd dat je alles in zekere zin moet deconstrueren om het opnieuw te kunnen construeren. Een boeiende oefening, die ons na zo veel jaren experimenteren met allerlei synths opnieuw heeft uitgedaagd. De hele plaat is onze hommage aan een uniek, erg fascinerend object. Zo kun je het zien.

Om het in de woorden van Soulwax-klassieker NY Excuse te zeggen: good enough for what you're paying?

Stephen: Blijkbaar wel, want de vinyl is al aan zijn derde persing toe, en de plaat moet nog verschijnen. (grijnst)

David: Het is geen conventionele popmuziek, hè. Eerder atmosferisch, maar toch met een drive en een opbouw. BBC 6 heeft al nummers uit de plaat gedraaid, dus het past blijkbaar ook op de radio.

Verplicht quarantainevraagje: hoe hebben jullie de lockdown beleefd?

Stephen: Midden maart gingen we normaal gezien aan de opnames van een nieuw album beginnen. Sindsdien is het nog nooit zo rustig geweest in onze studio.

David: Sinds 1999 zijn Stephen en ik haast elk weekend de baan op, het is dus twintig jaar geleden dat we nog zo lang op een en dezelfde plek zijn gebleven. Een heel vreemd gevoel, maar met een bubbel als Deewee mogen we van geluk spreken.

