Duvelblues, een populair muziekfestival rond de genres roots, rhythm en soul in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), annuleert de editie van 2020 die op 30 mei gepland stond.

De afgelasting komt er vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de duur van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 'Voor het kernteam van Duvelblues primeert de gezondheid van het publiek, de artiesten en de vrijwilligers', stelt de organisatie. 'Daarom wachten we niet op een signaal van de overheid maar nemen we zelf onze verantwoordelijkheid.'

Op de affiche van Duvelblues 2020 stonden onder meer de vaste begeleidingsband van de legendarische bluesgitarist B.B. King, Jontavious Willis, de Rory Gallagher-tributeband Band of Friends, de Nederlandse gitarist Hans Theessink, violist Tom Rigney en het Belgische Paris Texas. De organisatie hoopt zoveel mogelijk van de al bevestigde artiesten op de affiche van 2021 te krijgen. Wie al tickets gekocht had, kan die houden voor de editie van 2021. Wie toch wil worden terugbetaald, kan een mailtje sturen naar tickets@duvelblues.be. (Belga)

