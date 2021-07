Sonic City, dat dit najaar plaatsvindt op 13 en 14 november, kondigt een eerste lading namen aan. Onder meer The Microphones, Dans Dans en William Basinsky spelen deze herfst in Kortrijk.

Sonic City is terug. Na een om de u welbekende reden geannuleerde editie van vorig jaar, wil het festival er in 2021 weer staan. Dit jaar nodigt Wilde Westen, de concertwerking achter het festival, echter geen externe curator uit. De voorbije edities kleurden onder andere Shame en Courtney Barnett de programmatie, maar onder het mom 'we're turning inwards' cureert Sonic City haar festival deze keer zélf.

Vandaag kondigt Sonic City een eerste reeks namen aan. Op zaterdag 13 november treden onder meer Bert Dockx' Dans Dans, Amerikaans avant-gardecomponist William Basinsky, en Wiegedood, een West-Vlaamse metalband met leden bij Amenra en Oathbreaker, aan. Op zondag 14 november trekt het festival dan weer onder andere de Duitse elektrojazzband Bohren & Der Club of Gore, Automatic, een postpunktrio uit Los Angeles, en The Microphones, de band die Phil Elverum twee decennia geleden omdoopte tot Mount Eerie. Tickets zijn vanaf morgen te koop via de website van het festival.

Sonic City 2021 13 en 14 november 2021, Kortrijk.

