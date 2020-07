Sonic City 2020 is geannuleerd. Dat communiceert de organisatie via hun socialemediakanalen.

'We kunnen in de huidige omstandigheden niet genoeg bezoekers ontvangen, genoeg bands boeken én tegelijk de veiligheidsmaatregelen respecteren. We kunnen jullie niet het vertrouwde Sonic City-gevoel geven,' zegt het Wilde Westen, de Kortrijkse concertwerking achter Sonic City. Dus besloot de organisatie de 13e editie van het festival, die gepland stond in november, te annuleren.

Sonic City groeide de voorbije jaren uit tot een internationaal festival. 'Elk jaar ontvangen we bezoekers en artiesten uit verschillende landen. Hen laten overvliegen zou het probleem groter maken en we willen niet bijdragen aan de wereldwijde gezondheidscrisis', klinkt het. De organisatie spoort muziekliefhebbers aan om de sector te blijven steunen door platen te kopen, muziek te streamen en lokale organisaties te helpen waar kan. (M.M.)

