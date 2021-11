Vorige week lieten Anderson Paak en Bruno Mars An Evening with Silk Sonic op de wereld los, een debuutplaat vol retrosoul, seventiesknipogen en catchy throwbacksongs. De twee supersterren vormen voortaan de supergroep Silk Sonic. Een dubbelportret.

Echte naam Peter Gene Hernandez Leeftijd 36 Lengte 165 centimeter Grootste hits Just the Way You Are, Grenade, The Lazy Song, Locked Out of Heaven, Uptown Funk, 24K MagicOver Anderson Paak 'Andy en ik discussiëren gedurende het hele schrijfproces. Maar eens de puzzelstukjes in elkaar vallen, zijn we unaniem. Er bestaat geen beter gevoel.' Voor fans van Bruno Mars is An Evening with Silk Sonic een welkom geschenk. Het is immers alweer van 2016 geleden dat hij zijn recentste soloplaat 24K Magic uitbracht. Véél fans zaten dan ook te popelen van ongeduld. Sinds zijn debuut- en doorbraakplaat Doo-Wops & Hooligans uit 2010 geldt Mars als een van dé popmachines van zijn generatie, goed voor een vracht hits. Van de stroperige ballade Just the Way You Are over de popgimmick The Lazy Song tot de groovy gigahit Uptown Funk met Mark Ronson: er was vorig decennium geen ontsnappen aan. Naar zijn succesformule is het niet ver zoeken. Hij heeft een steengoede stem en een neus voor hardnekkige oorwurmen. Hij is een geboren entertainer die chronisch goedlachs lijkt, steevast synchroon danst met zijn vaste liveband The Hooligans en met zijn tijdloze charisma zowel tieners als hun veertigjarige moeders weet te bekoren. Maar minstens even belangrijk: hij is een lichtelijk ziekelijke perfectionist die eindeloos aan zijn nummers blijft sleutelen en pop op een veeleer technische manier benadert. Daar kan ook Anderson Paak sinds kort van meespreken. 'De bridge van Leave the Door Open betekende bijna het einde van de band', liet Mars optekenen in Rolling Stone. Paak noemt hem niet voor niets 'de wiskundeprofessor'. Dat Silk Sonic als één groot nostalgiefestijn klinkt, is geen toeval. Mars is altijd al een muzikale teletijdmachine geweest. Als vierjarige trad hij als Elvis-imitator op in een hotel op Hawaï, hij steekt zijn bewondering voor James Brown, Michael Jackson en Prince niet onder stoelen of banken en 24K Magic was ook al een weinig subtiele throwback naar de eighties en vroege nineties. Niet iedereen is fan van die aanpak: de grens tussen inspiratie en imitatie is soms dun. Critici nemen zijn authenticiteit weleens in twijfel en vinden Mars te braaf, ondanks een arrestatie voor het bezit van cocaïne. 'Muziek voor op trouwrecepties', klonk het destijds in Vulture. Niet de meest edgy associatie. Maar Mars weet wél hoe je een catchy popsong schrijft. Echte naam Brandon Paak Anderson Leeftijd 35 Lengte 176 centimeter Grootste hits Come Down, Tints, Make It BetterOver Bruno Mars 'Bruno doet er alles aan om een nummer juist te krijgen. Het laatste wat hij wil, is terugblikken en ergens spijt van hebben.' Als Bruno Mars de nostalgische, technische kracht achter Silk Sonic is, dan is Anderson Paak de vernieuwende gevoelsman. In tegenstelling tot zijn collega had Paak tot voor kort nog geen nummer 1-hit gescoord. Maar sinds de voormalige Dr. Dre-protegé de underground in 2016 inruilde voor een internationale doorbraak met de plaat Malibu, staat hij te boek als een van de boeiendste namen uit de hiphopscene. Zo groeide hij uit tot het lievelingetje van muziekcritici, werkte hij samen met André 3000, Pharrell, Justin Timberlake, Flying Lotus en Kendrick Lamar en staat hij regelmatig bovenaan de festivalaffiches dankzij zijn stevige livereputatie en zijn potpourri van laidback hiphop, zwoele r&b, groovy funk en seventiessoul. Onlangs kondigde hij zelfs zijn eigen label Apeshit Inc. aan. De ideale man om Mars wat meer credibiliteit te geven, dus. Dat Paak de handen in elkaar slaat met Mars, mag fans niet verbazen. Beide heren werkten mee aan It's About Time van Chic en in 2017 stond Paak in het voorprogramma van Mars' 24K Magic-tour. Toen al doken Mars en Paak zonder plan en deels als grap samen de studio in. Maar pas toen de wereld op slot ging, besloten ze opnieuw aan de slag te gaan met hun demo's. Silk Sonic werd hun quarantaineproject en leverde hen intussen met de cheeky r&b-song Leave the Door Open een wereldhit en misschien wel een van de betere singles van het jaar op. Later volgden de zomerse discotrack Skate, het retrosoulnummer Smokin out the Window en een over the top-televisiedebuut met oranje kostuums, synchrone danspasjes en twinkelende lichtjes tijdens de Grammy's, waar Paak een beeldje mee naar huis mocht nemen voor zijn Black Lives Matter-protestsong Lockdown. Nu is er An Evening with Silk Sonic, een plaat waarvan je spontaan zin krijgt om een pijp te roken in je zijden kamerjas en rond te cruisen in een Cadillac. Voor wie nog niet overtuigd is: Thundercat passeert de revue en Bootsy Collins (die trouwens op de proppen kwam met de naam Silk Sonic) doet dienst als gastheer. Naar eigen zeggen maakt Silk Sonic feelgoodmuziek 'om vrouwen zich goed te doen voelen en mensen aan het dansen te brengen'. Wie kan daar tegen zijn?