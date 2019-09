Het veelbelovende nieuwe festival in Brussel pakt ook uit met Pongo, Velvet Negroni en Martha Da'ro.

Primavera, Glastonbury, Dour, Dekmantel en zestien andere Europese festivals die u hun favoriete opkomende acts presenteren: dat is het opzet van FiftyFifty Lab, een nieuw showcasefestival dat in november voor de eerste keer Brussel zal inpalmen. Het is een idee van FiftyFifty Sessions, dat al drie jaar maandelijks privé-showcases organiseert van opkomend talent (enkel wie tickets wint via mediapartners als Knack Focus raakt er binnen), en het creatief agentschap KuratedBy.

Zij hebben nu de eerste twintig namen bekendgemaakt die FFormaTT, Bonnefooi, AB Club, La Madeleine en L'Archiduc mogen bestormen. Daar zitten zoals beloofd ook enkele Belgische namen bij: Bolt Ruin, Martha Da'to, Miss Angel, Glass Museum, Glauque en Kobo. Nog opvallende namen zijn de Nederlandse band Meetsysteem, de Portugese Pongo - bekend als stem van Buraka Som Sistema's Wegue Wegue - en Velvet Negroni, donkere pop uit de Verenigde Staten die al in de gratie viel van onder anderen Kanye West.

Alle namen op een rij: Bolt Ruin, Danai Nielsen, DI#SE, Eyre Llew, Fantastic Twins, Glass Museum, Glauque, Kobo, Love Supreme, María José Llergo, Martha Da'ro, Meetsysteem, Miss Angel, Naya Ali, Nyoko Bokbäe, Orions Belte, Pongo, Shortparis, Vipra, Velvet Negroni

FiftyFifty Lab vindt plaats op 7 en 8 november. Alle info vindt u hier.