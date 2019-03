Shawn Mendes staat dit weekend in het Sportpaleis, en dit moet u over hem weten

DE FEITEN

Shawn Mendes is een twintigjarige Canadese singer-songwriter. U kent de man wellicht van weelderig haar noch pluim, maar op de doorsneespeelplaats is hij een wereldster. De cijfers spreken voor zich: Mendes was de eerste artiest ooit die nog voor zijn twintigste verjaardag vier nummer-éénhits in de Amerikaanse Billboard Adult Pop Songs Chart wist te scoren. Met net geen dertig miljoen maandelijkse luisteraars behoort hij tot de veertig meest beluisterde artiesten op Spotify. De videoclips voor Treat You Better en Stitches, twee van zijn grootste hits, zitten over het miljard views. Dat u die nummers niet eens kunt neuriën, zegt dus niets over Mendes' bekendheid, maar alles over de muzikale generatiekloof.

Mendes is niet eens een nieuwkomer. Ondanks het feit dat hij zich nog maar net uit zijn puberteit heeft weten te wurmen, gaat hij al zo'n zeven jaar mee in de muziekindustrie. Op zijn dertiende leert hij zichzelf gitaar spelen via tutorials op YouTube. Niet veel later begint hij covers van Ed Sheeran, Justin Bieber en Adele op YouTube en Vine te posten. Nadat hij daarmee miljoenen fans achter zich heeft geschaard, tekent hij op zijn vijftiende een platencontract met Island Records. Intussen heeft hij drie albums uit, mocht hij op tour met Taylor Swift, kreeg zijn kapsel een eigen Instagramaccount en verenigen fans zich in het Mendes Army.

Dat Mendes voor veel mensen nog steeds een nobele onbekende is, komt deels doordat hij minder hartstochtelijk wordt gehaat dan pakweg Justin Bieber. Er zijn Reddit-discussies als 'I don't like Shawn Mendes' voice' en onsympathieke insinuaties over zijn geaardheid (de zanger maakt er een sport van te benadrukken dat hij hetero is), maar bij het gros van de mensheid roept hij vooral onverschilligheid op. Mendes heeft het imago van een fatsoenlijke Prince Charming die brave poprock maakt. Hij gaat zonder morren met iedere fan op de foto, beklemtoont dat een zangcarrière vooral hard werken is en bleef tot nu toe gespaard van grote schandalen in de roddelpers. De grootste controverse was een interview met Rolling Stone waarin hij zijn liefde voor wiet verkondigde. 'This is not the Shawn I know', tweette een onthutste fan. Qua bad boy-gehalte valt dat wel mee.









DE TRIVIA