In de studio met een Belgische band. Deze week: Compact Disk Dummies.

Hun laatste worp, de ep Satellites, is amper vier maanden oud, maar de broers Lennert en Janus Coorevits zitten niet graag stil. 'Het is best druk de laatste jaren, ja', lacht Lennert. 'Ik heb theater gedaan, Janus is synthesizers beginnen te herstellen, we waren een tijdje de vaste huisband van De ideale wereld en we hebben net nog de nieuwe VTM-reeks De kraak van een soundtrack voorzien. We zijn nu eenmaal nieuwsgierige jongens. Als we interessante voorstellen krijgen, zeggen we nogal snel ja. (lacht) Maar na die ep zaten we met Compact Disk Dummies opnieuw in een goede flow en wilden we ook meteen een album maken.' Neon Fever Dream is de werktitel van die tweede langspeler, beïnvloed door de sciencefiction die Lennert de voorbije jaren heeft gelezen. 'Ik vind dat zot, dat we nu effectief leven in de wereld die in die verhalen wordt voorspeld. Het album is opgebouwd rond het idee van een futuristische koortsdroom: dat je wakker wordt in een Blade Runner-achtige wereld die uiteindelijk écht blijkt te zijn. In zekere zin wordt het ook een persoonlijke plaat. Ik probeer uit te drukken hoe het voelt om als jonge gast op te groeien in een moderne wereld vol technologie.' De locatie waar het album tot stand komt, is iets minder futuristisch. Neon Fever Dream wordt voornamelijk opgenomen in Desselgem, in het ouderlijke huis van de Coorevitsen (zie foto). 'We hebben ook opgenomen bij Luuk Cox (van onder meer Shameboy, nvdr.) en een dagje bij Jasper Maekelberg (van Faces on TV, nvdr.), maar het merendeel is bij onze ouders gemaakt. Thuis blijf je toch vaak langer aan iets doorwerken. En de catering is er altijd dik in orde. (lacht) In vergelijking met onze debuutplaat hebben we nu ook veel meer regelmaat. Vroeger dachten we dat we een goede werkethiek hadden, nu hebben we die ook écht.'